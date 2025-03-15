我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「原則上同意」究竟同不同意？ 剖析普亭的話術與川普的盤算

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

83歲翁皮蛇病毒攻大腦語無倫次 家人嚇壞急送醫

記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師王韋翔（左）指出些情況下，病毒會侵犯中樞神經系統。（衛福部桃園醫院提供）
醫師王韋翔（左）指出些情況下，病毒會侵犯中樞神經系統。（衛福部桃園醫院提供）

83歲的王先生頭皮一側突然又痛又癢，還長出幾顆紅疹，長者以為只是「皮蛇」帶狀皰疹，沒放在心上。沒想到幾天後劇烈頭痛、發燒，甚至語無倫次，家人趕緊送台灣衛福部桃園醫院。檢查結果帶狀皰疹病毒竟已入侵中樞神經，引發嚴重腦炎。

院方安排王先生轉入加護病房，醫療團隊使用抗病毒藥物及抗生素治療，已康復出院。長者送醫時診斷為嚴重腦炎讓家人驚嚇不已，也慶幸及時就醫。

衛福部桃園醫院神經內科醫師王韋翔指出，帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）是由水痘帶狀皰疹病毒（VZV）引起的疾病，當人體免疫力下降時，病毒可能重新活化，沿著神經擴散，導致帶狀皰疹發病。大多數患者會出現劇烈神經痛和皮膚長水泡，在某些情況下，病毒會進一步侵犯中樞神經系統，導致腦炎或腦膜炎，甚至引發嚴重併發症

帶狀皰疹病毒影響大腦時，可能會出現劇烈頭痛、高燒不退、意識混亂、反應遲鈍，還有語言或行動異常，如口齒不清、步態不穩，癲癇發作或嚴重情況昏迷。容易感染帶狀皰疹腦炎者通常為免疫力低下者如癌症患者、器官移植患者、HIV感染者，50歲以上風險較高，與長期壓力大、熬夜、過度勞累者，未接種帶狀皰疹疫苗的人

桃園醫院護理師李素貞表示，50歲以上或免疫力較弱者，建議施打帶狀皰疹疫苗，可有效降低發病率與嚴重併發症風險。另外的方法是提升免疫力，規律作息、均衡飲食、適量運動，避免熬夜與過度壓力，讓身體有足夠抵抗力對抗病毒，都可以提升免疫力。

另外，帶狀皰疹初期症狀有單側刺痛、灼熱感、紅疹、水泡，要即時就醫，及早使用抗病毒藥物可降低併發症發生率。帶狀皰疹患者也應避免接觸嬰兒、孕婦及免疫低下者，以免病毒傳播。

免疫力 併發症 疫苗

上一則

日本感染性腸胃炎10年來同期新高 醫提醒「1日常習慣」須留意

延伸閱讀

兒科醫生示警：麻疹派對有風險 不要參加

兒科醫生示警：麻疹派對有風險 不要參加
參加麻疹派對增強免疫力 兒醫警告有風險

參加麻疹派對增強免疫力 兒醫警告有風險
疫苗導致自閉症？學界早有多項研究顯示無關 CDC仍要研究

疫苗導致自閉症？學界早有多項研究顯示無關 CDC仍要研究
家長寧信維他命A…力勸讓孩子打麻疹疫苗 德州醫累了

家長寧信維他命A…力勸讓孩子打麻疹疫苗 德州醫累了

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
醫師表示，注意心肌梗塞發作五大症狀表現，尤其是突發性的胸痛，絕對不可以輕忽。（圖／123RF）

台立委沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

2025-03-09 00:00
台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，建議多補充深色蔬菜、堅果、魚類，有助穩定血糖，避免代謝出問題。(本報資料照片)

吃飽就想睡？當心代謝異常 醫建議飲食「三多一少」

2025-03-12 19:42
醫師提醒，不是只有泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時才需要就醫檢查。（本報資料照片）

不只泡泡尿、血尿才要檢查 醫：要不要洗腎 看2指標

2025-03-11 05:06
18歲少女完全沒有印象曾出現任何梅毒症狀，第一期患者可能不會痛而忽略、第二期會以紅疹表現，容易被忽略為蚊蟲叮咬，部分患者若曾服用含四環黴素的痘痘治療藥物，由於該藥物也可治療梅毒，就可能無意間「順便治癒」了梅毒。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

18歲女得梅毒卻沒印象 醫曝「這類藥」可能順便治療

2025-03-08 04:13
示意圖。（取自123RF）

喝咖啡要選時間「這時段」不僅提神 還降低心血管死亡風險

2025-03-14 16:25

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯