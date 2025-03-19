我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

威廉王子禿頭配鬍子變怪大叔 嚇哭女兒

系統性紅斑性狼瘡 最早期會暈眩耳鳴 年輕女性別輕忽

文／義大癌治療醫院耳鼻喉科兼任主治醫師陳建志
聽新聞
test
0:00 /0:00
暈眩耳鳴是系統性紅斑性狼瘡最早期症狀，圖為醫師正在診療罹患狼瘡性內耳炎之年長患者。(圖／醫師陳建志提供)
暈眩耳鳴是系統性紅斑性狼瘡最早期症狀，圖為醫師正在診療罹患狼瘡性內耳炎之年長患者。(圖／醫師陳建志提供)

暈眩耳鳴可以是系統性紅斑性狼瘡（systemic lupus erythematosus, SLE）最早期且顯著的病症，特別是年輕女性患者容易發生，之後才會逐漸出現蝴蝶斑、盤狀丘疹、關節痠痛、光敏感等症狀。

至於老年患者，因為病症較輕，可能只是暈眩及耳鳴，幾無身體其他病症，但血液中的抗核酸抗體（ANA）、抗雙股去氧核醣核酸抗體（anti-ds DNA）或是抗史密斯抗體（anti-Sm）卻呈現陽性，有以下3種原因所導致。

原因1：免疫複合物沉積

抗體與抗原結合，血液中充滿了大分子免疫複合體。進入耳蝸、橢圓囊、球囊及三半規管時，形成局部栓塞。

原因2：抗體攻擊毛細胞

抗體經由迷路動脈或耳蝸導水管進入內耳，攻擊壺腹嵴、囊底及柯蒂氏器的毛細胞的細胞核，特別是第一型毛細胞。

原因3：外淋巴液比重增加

外淋巴液充滿大量的抗體，比重增加，使得充滿內淋巴液之膜性內耳比重相對較低，於是向上浮起。三半規管、橢圓囊及球囊結構扭曲，增加內淋巴液流動阻力。耳蝸結構扭曲，改變聲波推動柯蒂氏器的效能。

減少免疫複合體

以上種種，統稱之為狼瘡性內耳炎（lupus labyrinthitis）。當患者身體動作時，前庭無法發出足夠的訊號，無法即時反射性地引起眼球旋轉，出現震動視幻覺，感到暈眩；聲波進入內耳時，柯蒂氏器無法發出足夠的聽覺訊號，出現聽障；螺旋神經節發炎水腫，神經細胞體受到壓迫，發出不當的聽覺訊號，產生耳鳴。大量白血球進入內耳，發炎反應吸引大量纖維母細胞進入內耳，分泌出膠原蛋白，造成內耳纖維化，引發器官永久性的病變。

患者須終身配合醫囑，長期規律地服用副腎皮質素、抗瘧疾藥物或其他免疫抑制劑，抑制體內抗體及免疫細胞產生，減少免疫複合體的形成，避免身體其他器官的損傷。

有家族史 應即早診斷

要特別注意，若家族人中有人罹患系統性紅斑性狼瘡，而您正長期苦於暈眩及耳鳴時，很有可能就是系統性紅斑性狼瘡的早期病症，建議早期診斷，早期治療。

圖解說明狼瘡性內耳炎機轉。(圖／醫師陳建志提供)
圖解說明狼瘡性內耳炎機轉。(圖／醫師陳建志提供)

關節 DNA

上一則

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它

下一則

拯救痘痘肌 用磨砂膏洗臉恐加劇發炎 醫師曝自救方法

延伸閱讀

「耳石脫落」暈眩治不好？部桃醫師：不同類型 要對症治療

「耳石脫落」暈眩治不好？部桃醫師：不同類型 要對症治療
單耳有異狀伴隨劇烈頭暈 當心有更嚴重問題

單耳有異狀伴隨劇烈頭暈 當心有更嚴重問題
為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵
男星被控「劈腿5678次」網友反擔心劉詩詩

男星被控「劈腿5678次」網友反擔心劉詩詩

熱門新聞

圖為堆積在達拉斯郊區公園的花粉夾。(美聯社)

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它

2025-03-18 20:04
示意圖。（取自123RF）

喝咖啡要選時間「這時段」不僅提神 還降低心血管死亡風險

2025-03-14 16:25
示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，建議多補充深色蔬菜、堅果、魚類，有助穩定血糖，避免代謝出問題。(本報資料照片)

吃飽就想睡？當心代謝異常 醫建議飲食「三多一少」

2025-03-12 19:42
內臟脂肪過多會引發多種代謝問題。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

體重沒變肚子卻變大？醫揭真相：內臟脂肪比你想的更可怕

2025-03-13 19:41
富含葉酸食物來源包括綠葉蔬菜、水果、全穀類、豆類、豆科食物等。（聯合報系資料照片）

不只孕婦要補充葉酸 中老年人補葉酸降低罹失智風險

2025-03-12 05:28

超人氣

更多 >
社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金
每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症
直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球
中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查

中國在美國後院蓋軍民兩用太空觀測站計畫曝光後遭調查
大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？

大通銀行將自行攔阻部分Zelle付款 你會受影響嗎？