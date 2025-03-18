長時間使用3C產品、戴隱形眼鏡傷眼 5招照護乾眼症

乾眼症患者可每天熱敷眼睛，幫助眼睛放鬆；若有配戴隱眼需求，醫師建議應選擇「低含水量或硬式的隱形眼鏡」；示意圖。（圖／123RF）

現代人長時間使用3C產品、配戴隱形眼鏡、身處空調環境，容易使眼睛乾澀不適，乾眼症已成為常見的文明病。「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤「乾眼症照護要點」話題的網路聲量，整理出網友熱議的五大照護重點。

如何改善 多補充營養素

觀察「乾眼症照護」話題的討論，發現不少網友都提到可從「補充護眼營養素」做起，如攝取包含Omega-3脂肪酸、維生素A、花青素的食物或保健品。有民眾分享自己在治療乾眼症過程中，為了多吃Omega-3，「原本不善下廚的我甚至開始研究鮭魚 料理」，也有網友推薦道「我吃魚油一年改善很多」等，認為日常均衡飲食搭配保健品對於改善眼睛乾澀有所幫助。

每天熱敷 有助舒緩不適

「適時按摩、熱敷眼周」也是經常被提及的日常保養方式，能幫助眼睛放鬆、舒緩疲勞與不適感。有網友分享，自己每次因乾眼問題就診時，醫師都會提醒可以「每天熱敷眼睛」，而他實際嘗試後覺得非常有效。

熱敷產品 溫度不能太高

另一方面，也常見網友請益如何挑選熱敷產品，引來有經驗者分享「我自己使用USB充電的眼罩，大約15分鐘就會自行斷電」、「充電式的可以調恆溫，會比蒸氣式好用很多」；若想節省花費，也可以以「乾淨的熱毛巾」替代，不過須留意熱敷溫度不要太高，且每次熱敷時間勿過長分。

隱形眼鏡 不能戴著睡覺

有眼科醫師建議，乾眼症患者若有配戴隱眼需求，應選擇「低含水量或硬式的隱形眼鏡」，若是軟式隱形眼鏡，則以「日拋型丟棄式」為佳。網友也紛紛呼籲「不要戴個一整天都沒拿下來，也不要忘了拔就睡覺」、「不要把日拋當月拋、月拋當年拋使用」。

症狀依舊 尋求醫療協助

最後，控制用眼時間、避免長期緊盯3C產品，以及保持規律生活作息、不熬夜等，也都對緩解乾眼症症狀、減少眼睛疲勞不適具有重要作用。若症狀長期未改善，也別忘了除了尋求專業醫療協助。

（本文由「NOW健康」提供，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=66131）