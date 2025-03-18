我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺2%祕密文件曝 川普劇透：無刪減版「非常有趣」

宏都拉斯客機起飛幾秒後墜海 7罹難10獲救 乘客1美公民

長時間使用3C產品、戴隱形眼鏡傷眼 5招照護乾眼症

NOW健康
乾眼症患者可每天熱敷眼睛，幫助眼睛放鬆；若有配戴隱眼需求，醫師建議應選擇「低含水量或硬式的隱形眼鏡」；示意圖。（圖／123RF）
乾眼症患者可每天熱敷眼睛，幫助眼睛放鬆；若有配戴隱眼需求，醫師建議應選擇「低含水量或硬式的隱形眼鏡」；示意圖。（圖／123RF）

現代人長時間使用3C產品、配戴隱形眼鏡、身處空調環境，容易使眼睛乾澀不適，乾眼症已成為常見的文明病。「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤「乾眼症照護要點」話題的網路聲量，整理出網友熱議的五大照護重點。

如何改善 多補充營養素

觀察「乾眼症照護」話題的討論，發現不少網友都提到可從「補充護眼營養素」做起，如攝取包含Omega-3脂肪酸、維生素A、花青素的食物或保健品。有民眾分享自己在治療乾眼症過程中，為了多吃Omega-3，「原本不善下廚的我甚至開始研究鮭魚料理」，也有網友推薦道「我吃魚油一年改善很多」等，認為日常均衡飲食搭配保健品對於改善眼睛乾澀有所幫助。

每天熱敷 有助舒緩不適

「適時按摩、熱敷眼周」也是經常被提及的日常保養方式，能幫助眼睛放鬆、舒緩疲勞與不適感。有網友分享，自己每次因乾眼問題就診時，醫師都會提醒可以「每天熱敷眼睛」，而他實際嘗試後覺得非常有效。

熱敷產品 溫度不能太高

另一方面，也常見網友請益如何挑選熱敷產品，引來有經驗者分享「我自己使用USB充電的眼罩，大約15分鐘就會自行斷電」、「充電式的可以調恆溫，會比蒸氣式好用很多」；若想節省花費，也可以以「乾淨的熱毛巾」替代，不過須留意熱敷溫度不要太高，且每次熱敷時間勿過長分。

隱形眼鏡 不能戴著睡覺

有眼科醫師建議，乾眼症患者若有配戴隱眼需求，應選擇「低含水量或硬式的隱形眼鏡」，若是軟式隱形眼鏡，則以「日拋型丟棄式」為佳。網友也紛紛呼籲「不要戴個一整天都沒拿下來，也不要忘了拔就睡覺」、「不要把日拋當月拋、月拋當年拋使用」。

症狀依舊 尋求醫療協助

最後，控制用眼時間、避免長期緊盯3C產品，以及保持規律生活作息、不熬夜等，也都對緩解乾眼症症狀、減少眼睛疲勞不適具有重要作用。若症狀長期未改善，也別忘了除了尋求專業醫療協助。

（本文由「NOW健康」提供，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=66131

鮭魚

上一則

腸胃炎完全不吃是錯的 營養師5招讓身體好得快

延伸閱讀

研究老化20年 養生達人每天散步、吃魚肉

研究老化20年 養生達人每天散步、吃魚肉
植化素大閱兵／黃橙色保護眼睛 紅色降低心血管風險

植化素大閱兵／黃橙色保護眼睛 紅色降低心血管風險
Omega-3+維生素D 有助延緩老化 專家分享5策略

Omega-3+維生素D 有助延緩老化 專家分享5策略
醫藥／含防腐劑人工淚液 1天別點超過4次

醫藥／含防腐劑人工淚液 1天別點超過4次

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
示意圖。（取自123RF）

喝咖啡要選時間「這時段」不僅提神 還降低心血管死亡風險

2025-03-14 16:25
台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，建議多補充深色蔬菜、堅果、魚類，有助穩定血糖，避免代謝出問題。(本報資料照片)

吃飽就想睡？當心代謝異常 醫建議飲食「三多一少」

2025-03-12 19:42
醫師提醒，不是只有泡泡尿、血尿、小腿水腫等症狀時才需要就醫檢查。（本報資料照片）

不只泡泡尿、血尿才要檢查 醫：要不要洗腎 看2指標

2025-03-11 05:06
富含葉酸食物來源包括綠葉蔬菜、水果、全穀類、豆類、豆科食物等。（聯合報系資料照片）

不只孕婦要補充葉酸 中老年人補葉酸降低罹失智風險

2025-03-12 05:28
內臟脂肪過多會引發多種代謝問題。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

體重沒變肚子卻變大？醫揭真相：內臟脂肪比你想的更可怕

2025-03-13 19:41

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單
首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力

首付款蒸發？川普關稅戰 讓奄奄一息的房市更無力
「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　

「周處除三害」男星驟逝…演出開天窗失聯 享年32歲　