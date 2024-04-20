運動風切也會引發眼睛乾澀不適 乾眼症3原則緩解

當眼睛不適，出現嚴重角膜點狀發炎時，除了人工淚液外，醫師建議補充自體血清點眼液來加強修復效果；示意圖。（圖／123RF）

乾眼症是眼科門診中常見的文明病，除了環境因素、體質狀況、生活習慣外，由於現代人長時間使用3C產品和智慧型手機 ，導致眨眼頻率減少、淚水分泌降低，使得罹患乾眼症的族群愈來愈多，甚至有逐漸年輕化的趨勢。眼科醫師提醒，乾眼症應及早治療，以免長期影響角膜，嚴重恐造成不可挽救的視力損傷。

多重因素使乾眼症更加普及化

眼睛淚液層由外而內又可分為3層，包含油脂層、水液層、黏液層，其中任何1層分泌不足、分布不均或過度蒸發，都可能引發乾眼症。台灣聖光眼科診所李文浩醫師表示，過去常見乾眼症是因瞼板腺失調、萎縮造成疤痕，油脂無法分泌而淚水容易蒸發，隨著時代演進，3C視覺症候群如用眼過度、眨眼次數不夠，戴假睫毛、長期戴隱形眼鏡，以及中年婦女乾燥症風險提高，長期點用如青光眼的眼藥水導致眼睛乾澀，安眠藥濫用導致嚴重抑制淚腺，或運動風切也會引起眼睛乾澀不適，多重因素使得乾眼症更加普及化。

乾眼症依症狀嚴重程度可分為4個等級，第1、2級症狀較輕微，部分病患會選擇使用人工淚液來舒緩乾澀；第3級中度級乾眼，分泌物開始變多，如絲狀角膜炎，眼睛有強烈異物感；第4級重度症狀則出現角膜潰爛，角膜結疤、角膜白斑，嚴重的話甚至會出現角膜穿孔，嚴重影響視力清晰度。

緩解乾眼症掌握3大原則 治療分為2大方向

李文浩醫師指出，緩解乾眼症應切實掌握「多清潔、多熱敷、多眨眼」3大原則，通常治療乾眼症的第1步驟是點人工淚液，包括含油、玻尿酸、純油型及激活黏液層等不同選項，建議以單支無防腐劑為佳，如果出現紅腫熱痛，必須先判斷是否有絲狀角膜炎，這也是一個非常重要邁向嚴重乾眼症後果的指標。臨床上會採用OSA（非接觸式乾眼分析檢查儀）檢測 ，包括淚膜破裂時間、眨眼頻率、油和水的厚度、瞼板腺萎縮程度，共5大指標的科學數據分析，來決定該採取脈衝光、自體血清或綜合療法的治療方式。

治療乾眼症可分為物理和化學療程，物理療程包括使用脈衝光激活瞼板腺的腺體，再將出口阻塞按摩緩解；化學療程則包括人工淚水加自體血清，或是脈衝光（IPL）合併自體血清（ASED）綜合療法，至於該採用何種療程需視個人需求，醫師會依檢查報告做適當判斷。

很多傳統上的瞼板腺失調、萎縮，必須靠物理治療，如脈衝光來解決，但臨床上發現透過脈衝光再加上自體血清的綜合療效會比較顯著，其中也有不適合做脈衝光的案例。

李文浩醫師曾收治部分患者做完近視雷射後引發絲狀角膜發炎而痛不欲生，必須使用自體血清緩解；另外，自體血清也可用於像是白內障手術後傷口癒合加速，或有主動脈、心臟及鼻中膈問題不適合脈衝光治療，抑或長期服用安眠藥或點用青光眼藥水、更年期女性有乾燥症風險等，就會建議使用自體血清治療乾眼症。

改善乾眼症除了配合治療 也要戒掉不良習慣

李文浩醫師進一步說明，當眼睛一眨一閉時，眨的瞬間透過自主神經系統告訴淚腺所分泌的淚水，就等同於自體血清，人工淚液多為化學合成物，目前自體血清點眼液裡有很多生長因子、免疫球蛋白和酵素等，是人工淚液所沒有的成分，所以當眼睛不適，出現嚴重角膜點狀發炎時，除了人工淚液外，建議補充自體血清點眼液來加強修復效果。

自體血清主要採取自患者本身血液，通常會要求患者前一晚必須空腹，翌日抽血完畢後離心成血清而製成，製作過程相當嚴謹，單支包裝無防腐劑、成分近似天然淚液，製成後以冷凍包裝快速運送至醫療院所再交由患者點用。醫學證實對於角膜破皮或病變修復、輕中度乾眼症患者能達到良好的改善效果，保存方式在未開封下冷凍6個月，開封後冷藏並於3至7天內使用完畢，使用前應洗淨消毒雙手，確保安全無汙染。

常有患者問：「乾眼症看1次診就會好嗎？」李文浩醫師解釋，乾眼症如同一種慢性疾病，除了配合治療，日常也應排除導致乾眼症的各種原因和行為調整，適時補充有益於眼睛的維生素A、C、DHA、花青素、葉黃素等營養素，才能有效幫助緩解乾眼症，維持好的生活品質。(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62516)