全基因檢查 測罹癌新利器

台北榮總精準預防醫學中心主任張家銘表示，透過全基因檢測，可找出失智症、大腸癌、乳癌、攝護腺癌等高風險族群，加以預防。記者邱德祥／攝影

精準及預防醫療已為現代醫學 趨勢，將透過基因檢測 找出可能發生的潛在疾病，或了解現有癌症 治療藥物的對應基因，以利癌症治療；而透過全基因檢測，失智症、大腸癌等均可加以預防。一名50多歲女性全基因檢測發現，竟有較高罹患帕金森氏症的風險，經醫師詢問，原來她已在其他醫院確診為初期帕金森氏症。另一名70多歲男性，經全基因檢查發現帶有增加大腸癌風險的基因，可是卻未罹患大腸癌，詢問發現，男子20多年患有息肉後開始不吃紅肉，保持腸道健康。

台北榮民總醫院婦女醫學部精準預防醫學中心主任張家銘表示，此名確診為初期帕金森氏症女性，經多基因綜合檢測發現，確實有較高患病風險，為避免病情惡化，建議定期回診追蹤外，還須注意養生。

爲防帕金森氏症疾病惡化，張家銘說，養生應注意避免頭部外傷，心情要保持輕鬆，切忌沮喪憂鬱，而有研究顯示，帕金森氏症與腸道細菌有關，因此也要保持腸道健康，多攝取益生菌、優酪乳，從降低便秘情形開始著手。

門診中也曾有一名70多歲男性，一年多來腎功能不明原因急遽惡化，經進行全基因檢查發現，男子帶有蠶豆症體質，張家銘詢問發現，男子患有地中海型貧血引發尿酸偏高，並造成關節疼痛，男子為舒緩不適，每次大量使用痠痛貼布，一用就是5、6張，沒想到，痠痛貼布中的水楊酸成分與蠶豆症互相作用，導致腎功能惡化，建議男子停用痠痛貼布後，腎功能已漸漸好轉。

另一名50多歲媽媽有乳癌病史，經檢驗發現為帶有BRCA1基因，因擔心孩子也帶有此基因，帶著孩子進行全基因檢測。張家銘說，檢測發現，20多歲兒子遺傳有此基因，但男生帶有BRCA1基因，較好發胰臟癌、攝護腺癌，提醒如有需要可安排胰臟、攝護腺等檢查，並提醒往後要多注意罹癌風險。

張家銘說，基因檢測為預防疾病的一種方式，如全基因檢測可以針對尚未發生的疾病，加以預防，而次世代基因定序檢測，讓癌症病人擁有個人化的精準治療，且治療效果更好，還可以省下更多的醫療費用，基因檢測在預防、治療等醫學領域已是不可或缺。

台灣林口長庚醫院免疫腫瘤學卓越中心主任張文震說，人體約有2.5萬個基因，美國前總統歐巴馬曾形容，基因檢測就像是「先檢測你的血型，再給你正確的輸血」，當確認自己的癌症基因後，再給予相對應藥物，因此基因檢測必須正確，才能正確給藥。