講話「氣音」恐非溫柔 當心是你的聲帶出問題

(取材自健康醫療網)

45歲的婦女，長期因沙啞問題多次接受藥物、手術及語言治療，但狀況仍然嚴重，只能以氣音溝通且講話費力，讓她困擾不已。就醫檢查發現有明顯的左側聲帶萎縮併閉合不全，後安排「自體脂肪結合高濃度血小板血漿(PRP)的聲帶注射喉成形微創手術」治療，術後恢復狀況良好，變得能省力地講話，生活品質也因此改善。

聲帶閉合不全原因多 過度使用、抽菸導致「失聲」

台灣奇美醫療財團法人奇美醫院耳鼻喉部醫師王俞鈞說明，沙啞、燒聲是一種常見的聲音問題，可以由多種原因引起，例如聲帶過度使用、感染、發炎、結節、息肉、囊腫、萎縮、麻痺、白斑或腫瘤 等原因的影響。這些病變會造成聲帶閉合不全，影響發聲的品質和功能。

聲帶萎縮的狀況並不少見。聲帶萎縮會引起聲帶的厚度和彈性減少，以至於無法有效地振動產生聲音。聲帶萎縮可能與年齡、荷爾蒙變化、吸菸、慢性發炎等因素有關。

聲帶治療方式多元 藥物、語言或手術

不同的聲音問題可使用多種方式來解決，像是藥物治療或語言治療來改善，也可以使用手術(喉直達內視鏡顯微手術)或是較新穎的局部聲帶注射治療，但仍應由耳鼻喉科專科醫師診斷後給予對應治療。

手術方面，大部分常見的聲帶疾病是使用「喉直達內視鏡顯微手術」，在全身麻醉下進行的微創手術，利用顯微鏡將聲帶病灶暴露出來，再配合顯微鏡及影像系統放大手術視野，以顯微手術器械或雷射精準地切除病灶。

而針對聲帶萎縮治療，目前最常使用「聲帶注射喉成形手術」，手術方式是在聲帶與甲狀軟骨之間注射一種填充物，如明膠海綿、玻尿酸或自體脂肪等，使萎縮的聲帶增厚，增加聲帶的振動和閉合能力，從而改善聲音的品質和強度。在這些可吸收的填充物中，又以自體脂肪可維持較久時間，也少有排斥問題。

自體脂肪結合PRP 微創聲帶修復、延長效果

王俞鈞指出，新穎的聲帶注射喉成形手術方法是使用自體脂肪結合PRP(高濃度血小板血漿)做微創聲帶修復，PRP是一種含有高濃度的生長因子和細胞因子的液體，可以促進組織的修復和再生，會從自體血液中製作。PRP不僅可以刺激聲帶的自然修復，也可以增強脂肪細胞的存活率和穩定性，延長效果持續時間。

除了聲帶萎縮，單側聲帶麻痺引起的聲帶閉合不全也可使用此種手術方式。

良好作息、補充水分 減少聲音沙啞風險

不論是何種聲帶手術，術後都會先禁聲，且要注意聲帶的保養，避免大聲講話、唱歌或說太多話，並避免刺激性食物和抽菸。

王俞鈞提醒，如果平時能夠保持良好的生活作息、適時地補充水分和飲食習慣，避免抽菸、喝酒、吃辛辣食物等刺激性物質，並適當地使用和保護我們的聲帶，就能減少聲音沙啞的風險。

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資料來源：健康醫療網

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