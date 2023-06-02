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中老年老菸槍異想天開吸菸止喘 醫：提火澆油病更重

記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化二林基督教醫院響應世界無菸日，舉辦寓教於樂的闖關遊戲。（記者簡慧珍／攝影）
彰化二林基督教醫院響應世界無菸日，舉辦寓教於樂的闖關遊戲。（記者簡慧珍／攝影）

台灣彰化縣二林地區許多老菸槍不知罹患肺氣腫，氣喘發作異想天開吸菸「止喘」，二林基督教醫院今天響應世界無菸日，2日舉辦闖關遊戲說明吸菸「止喘」只會越吸越喘，甚至誘發癌症，有菸癮的民眾可找到「103種理由」戒菸，只要想戒菸，一定有理由。

「飯後一根菸，快樂似神仙。」二基副院長張淑真說，她的父親吸菸時都這麼講，直到孫子嫌「阿公臭臭」有菸味、拒絕抱抱，為了抱孫她父親痛下決心戒菸，可見戒菸理由很多，有心必定成功戒菸。

二基社區健康課員引領民眾參加闖關活動，第一關「健康好簡單~戒菸的103個理由-菸害與低劑量肺癌篩檢」，護理師謝瑩玉指引長者認識吸菸的多種危害，如想了解吸菸後的肺部狀況，可接受國際認識低劑量電腦斷層掃描（LDCT），是早期發現肺癌的篩檢工具，檢出後能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

胸腔內科醫師呂俊佑表示，門診常見中高齡氣喘病人不知道是因吸菸罹患肺氣腫，有些氣喘長達3年，天氣變化大、氣溫驟降時氣喘竟多多吸菸「止喘」，吸菸不能止喘，可能病人心理作用和忍耐，起初以為有效，直到越喘越嚴重求醫，才知吸菸止喘如同提火澆油。

呂俊佑指出，目前研究顯示，吸菸導致肺癌風險上升一般人的15至30倍，頭頸癌上升10倍，罹患肺癌的死亡率相對也非常高，台灣肺癌標準化死亡率雖已連續9年下降，但仍高居台灣癌症死因第一位，2020年9629人死於肺癌，占所有癌症死亡人數19.2%。

他說，電子菸也會導致電子菸相關肺損傷（EVALI），是一種新描述的急性呼吸窘迫綜合徵症，現在物價高漲，菸品價格也節節上升，民眾及早戒菸維護健康又省錢。

癌症 篩檢

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