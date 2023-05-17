是枝裕和「怪物」坎城首映 緬懷坂本龍一 安藤櫻盼享受
第76屆坎城影展現正舉辦中，是枝裕和執導電影「怪物」再闖坎城影展主競賽，他過往曾多次征戰坎城也曾得獎，前一部日片「小偷家族」更拿下坎城影展金棕櫚獎，執導韓國電影「嬰兒轉運站」也為宋康昊得到首座坎城影帝，此次回歸日本再拍「怪物」，找來瑛太、安藤櫻以及田中裕子，並海選選出2位童星成為全片故事核心，電影結束後在坎城爆出超好評，更有9分鐘起立鼓掌，讓是枝裕和相當感動，安藤櫻更直呼「如雷的掌聲震撼了我」。
日媒「Tokyo Headline」報導，是枝裕和認為自己是這部電影的投手，責任重大，看到電影播映結束，每個人都露出不一樣的神情，「我認為這很好」。安藤櫻自從「小偷家族」之後再度前往坎城影展，今年初因演出「重啟人生」再受到注目，她則笑答「這是第二次來，希望可以盡情享受，沒有上次那種興奮感」。
電影結束後，亦有播放電影配樂坂本龍一的追悼文，讓全場熱情鼓掌向大師致意。配樂大師坂本龍一已於今年3月離世，該片是他的配樂遺作，是枝裕和則透露當時在外景拍戲時，不知為何就一直認定坂本龍一的鋼琴配樂非常適合這部電影，所以寄信給坂本龍一盼望合作，當時坂本龍一雖然身體狀況不佳，仍提供自己的想法製作配樂，「雖然我現在沒有足夠的體力，但我有一些想法會寫出來，如果你喜歡，請使用它」，讓他相當感動，也說坂本龍一看完整部電影之後也相當喜歡，沒有失望。
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