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是枝裕和「怪物」坎城首映 緬懷坂本龍一 安藤櫻盼享受

記者陳建嘉／即時報導
是枝裕和(右)自從「小偷家族」之後再度回歸執導日本電影「怪物」闖入坎城影展主競賽。(歐新社)
是枝裕和(右)自從「小偷家族」之後再度回歸執導日本電影「怪物」闖入坎城影展主競賽。(歐新社)

第76屆坎城影展現正舉辦中，是枝裕和執導電影「怪物」再闖坎城影展主競賽，他過往曾多次征戰坎城也曾得獎，前一部日片「小偷家族」更拿下坎城影展金棕櫚獎，執導韓國電影「嬰兒轉運站」也為宋康昊得到首座坎城影帝，此次回歸日本再拍「怪物」，找來瑛太、安藤櫻以及田中裕子，並海選選出2位童星成為全片故事核心，電影結束後在坎城爆出超好評，更有9分鐘起立鼓掌，讓是枝裕和相當感動，安藤櫻更直呼「如雷的掌聲震撼了我」。

日媒「Tokyo Headline」報導，是枝裕和認為自己是這部電影的投手，責任重大，看到電影播映結束，每個人都露出不一樣的神情，「我認為這很好」。安藤櫻自從「小偷家族」之後再度前往坎城影展，今年初因演出「重啟人生」再受到注目，她則笑答「這是第二次來，希望可以盡情享受，沒有上次那種興奮感」。

電影結束後，亦有播放電影配樂坂本龍一的追悼文，讓全場熱情鼓掌向大師致意。配樂大師坂本龍一已於今年3月離世，該片是他的配樂遺作，是枝裕和則透露當時在外景拍戲時，不知為何就一直認定坂本龍一的鋼琴配樂非常適合這部電影，所以寄信給坂本龍一盼望合作，當時坂本龍一雖然身體狀況不佳，仍提供自己的想法製作配樂，「雖然我現在沒有足夠的體力，但我有一些想法會寫出來，如果你喜歡，請使用它」，讓他相當感動，也說坂本龍一看完整部電影之後也相當喜歡，沒有失望。

日本電影「怪物」昨日在坎城影展舉辦首映。(歐新社)
日本電影「怪物」昨日在坎城影展舉辦首映。(歐新社)
「重啟人生」安藤櫻(左)、瑛太主演「怪物」在坎城影展爆出大好評。(歐新社)
「重啟人生」安藤櫻(左)、瑛太主演「怪物」在坎城影展爆出大好評。(歐新社)
配樂大師坂本龍一已於今年初離世。(路透)
配樂大師坂本龍一已於今年初離世。(路透)

電影 坎城影展 坂本龍一

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