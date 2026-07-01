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張凌赫自爆重度失眠、嚴重過敏 粉淚喊：連心疼都有時差

娛樂新聞組／綜合報導
張凌赫在綜藝節目中，首度吐露了自己長期隱瞞的身體狀況。(取材自微博)
張凌赫在綜藝節目中，首度吐露了自己長期隱瞞的身體狀況。(取材自微博)

娛樂圈中「拚命三郎」張凌赫，向來以挺拔帥氣、溫柔敬業的形象示人。然而在近期播出的綜藝節目「我們的宿舍」中，他首度吐露了自己長期隱瞞的真實身體狀況，引發全網震驚。消息曝光後，「張凌赫我連心疼你都有時差」相關話題迅速飆上熱搜，粉絲因他長期「報喜不報憂」的克制與隱忍集體破防。

節目中，張凌赫的身體檢驗報告揭開了他光鮮背後的滿目瘡痍。首先是嚴重的免疫系統過敏，他對雞蛋、蛋糕、小麥發酵物等多種日常食物嚴重過敏，誤食便會引發全身紅疹與急性鼻炎，這對日常奔波、只能靠劇組盒飯果腹的演員來說，無疑是極大的折磨。

更讓人揪心的是他的重度失眠。因長期處於高強度的工作與日夜顛倒的作息中，張凌赫透露自己曾創下「7天總睡眠不足20小時」驚人紀錄。為了在鏡頭前維持體面狀態，他常常空腹猛灌三、四杯濃縮咖啡強行提神，甚至曾被醫生嚴厲警告有心悸與猝死風險。

此外，身高190公分的他，先前為了貼合特定角色需求，竟然極端減重、一路暴瘦至66公斤，單薄身形讓身邊工作人員看在眼裡全是心疼。

除了長期的慢性病痛，張凌赫在拍戲期間留下的舊傷也一併被曝光。據悉，他在拍攝古裝劇「歸鸞」期間，曾意外受傷，導致膝蓋嚴重受損、甚至到了無法彎曲的程度，線下行走時都需要旁人攙扶。

然而，他為了不讓現場粉絲擔心，在忍受劇痛的同時，第一時間強撐著連發7條長語音安撫大家，輕描淡寫地稱「只是普通的扭傷，男孩子沒關係」，卻也因此戳中無數粉絲的淚點。許多同為「打工人」的網友共情留言，「看到他靠咖啡續命、靠硬扛維持體面，真的像極了現實中咬牙堅持的我們」，相關話題持續發酵。

精華 FAQ

  • 他首度坦白自己長期失眠、免疫系統嚴重過敏，還有拍戲留下的膝蓋舊傷，並提到為工作常得靠咖啡提神，整體健康狀況相當令人擔憂。

  • 節目中提到他對雞蛋、蛋糕、小麥發酵物等多種日常食物都嚴重過敏，若不小心吃到，可能立刻引發全身紅疹、急性鼻炎等不適反應。

  • 因為他長期報喜不報憂、總是硬撐維持體面，讓粉絲感受到他的克制與辛苦；加上靠咖啡續命、帶傷工作，也很像許多打工人的真實處境。

雞蛋 減重 張凌赫

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