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李湘炫天價粽子 網：這擺盤要我半年薪水

娛樂新聞組／綜合報導
李湘被網友封為「頂級富婆」。(取材自微博)
李湘被網友封為「頂級富婆」。(取材自微博)

49歲主持人李湘被中國網友封為「頂級富婆」，不時在社交媒體上炫富。端午節當天，她在社群平台上曬出與女兒王詩齡的家宴，其中一盤粽子疑似某國際奢侈品牌訂製款，單顆售價超過1000元(人民幣，下同，約140美元)，評論區瞬間炸鍋，「這不是在吃粽子，是在吃人民幣！」有網友看了粽子擺盤後直說「夠我半年薪水」

李湘秀出國際奢侈品牌訂製款粽子，引發網友議論。(取材自微博)
李湘秀出國際奢侈品牌訂製款粽子，引發網友議論。(取材自微博)

綜合媒體報導，李湘曬出的粽子被扒出疑似某法國奢侈品牌訂製款，內餡包含黑松露、魚子醬、伊比利亞火腿等頂級食材，外包裝更是印有醒目的品牌logo。

據報導，這不是李湘第一次因奢侈引發爭議，但一顆天價粽子，精準戳中普通人的痛處—明星的日常消費變成普通人的「天文數字」。有網友表示「這擺盤夠我半年薪水」、「有錢人就是任性，粽子都跟一般人不一樣」。

兩年前李湘在抖音發文，透露在國外留學的女兒回到北京團聚，並曬出多張享用美食照片。其中一張三顆包子的照片，被網友認出是唯一米其林三星中餐品牌、北京三星中菜餐廳新榮記，有網友留言：「看著胡蘿蔔餡包子接地氣，結果一查，新榮記的3個要400多元。」

王詩齡從小便是頂級名牌的「移動展示架」，李湘曾受談直言不諱「王詩齡用的東西，自然要最好的」；王詩齡也被爆衣帽間有琳瑯滿目的名牌服飾與珠寶。

李湘秀出國際奢侈品牌訂製款粽子。(取材自微博)
李湘秀出國際奢侈品牌訂製款粽子。(取材自微博)
王詩齡參加高檔端午家宴。(取材自微博)
王詩齡參加高檔端午家宴。(取材自微博)

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