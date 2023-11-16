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「高啟盛」走紅後爭議不斷… 蘇小玎被拍到當街小便 網罵爆

娛樂新聞組／即時報導
蘇小玎被拍到疑似喝醉後隨地小便，惹來網友一陣砲轟。(取材自微博)
蘇小玎被拍到疑似喝醉後隨地小便，惹來網友一陣砲轟。(取材自微博)

在爆款電視劇「狂飆」中飾演高啟強弟弟高啟盛的大陸演員蘇小玎，自從知名度大幅提升之後，就不斷爆出負面新聞，包括在直播中開黃腔、被爆一年換三個女友。近日，蘇小玎更被拍到疑似喝醉後隨地小便，引發網友熱議。

狗仔「阿飛」近日在微博曬出視頻，片中，蘇小玎帶著長髮女到餐廳聚餐，當天幾杯黃湯下肚後似乎喝醉了，在搭車回家的路上，蘇小玎忽然從車內走出，到路旁開始小便。

該視頻引起網友強烈抨擊，許多人認為身為公眾人物，應該更加謹言慎行，有網友說，「讓你狂飆，沒讓你跟花灑似的亂飆」、「沒素質」、「隨地小便我真的簡直不敢相信，原始人嗎？」、還有人說，「演個爆劇就飄了……他也就能火這麼一小會了，後面沒有上升的空間了」。

不久後，蘇小玎在微博發文致歉，「誠懇道歉，有錯必改，我的行為給大眾帶來不良的影響，向大家道歉！對不起！感謝大家的批評和指正，我會深刻反思，今後嚴格規範自己的行為！再次向大家誠懇道歉」。

只是，文案似乎被重新修改過，原版文案中還有突兀的字母，惹得網友再一陣批評，「道歉文案也能貼上複製發錯還刪除重發你真夠了」、「好好的拿出你的態度來」。

微博 字母

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