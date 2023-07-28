12年婚走到盡頭 林嘉欣與導演夫因金錢糾紛離婚

林嘉欣傳出與結婚12年的香港導演袁劍偉離婚。(取材自Instagram)

現年44歲的「金馬影后」林嘉欣，驚爆與結婚12年的香港 導演袁劍偉離婚，消息一出，震驚不少網友。

林嘉欣在社交平台發文，「在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。然而，我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭…我們的孩子是我們的首要和最重要之務，我們將繼續共同合作來撫養他們。對於彼此的未來，我們真摯地希望一切都好…」

據香港媒體報導，林嘉欣和袁劍偉因管教方式和金錢上有爭執，而林嘉欣也在社交平台暗示自己去了新的地方生活，據悉，她搬到了加拿大 。

香港01報導，林嘉欣與袁劍偉昔日感情甜蜜，她曾在訪問中透露保持夫妻之間的新鮮感，最重要是愛自己，給予對方自由，「我們應該把愛放在自己身上，不斷去進步，相信自己有吸引力、魅力。」

3年前，袁劍偉生日時，林嘉欣罕見放閃，在IG上PO出生日蛋糕和兩人合照，不過近兩年很少在社交平台有甜蜜互動。

據悉，林嘉欣是台港混血，出生於加拿大。2002年，在香港導演爾冬陞的介紹下，她轉往香港發展，與張學友演出她的第一部電影「男人四十」，在金馬獎與香港金像獎贏得最佳新演員和最佳女配角獎。