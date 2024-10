葛萊美獎女歌手拉娜德芮 嫁給獵鱷導遊 結婚證書曝光

葛萊美獎女歌手拉娜德芮,已嫁給來自新澤西州的沼澤獵鱷導遊杜夫倫。(美聯社)

結婚文件曝光,證實葛萊美 獎女歌手拉娜德芮(Lana Del Rey)9月在路易斯安納州 ,與來自新澤西州 的沼澤獵鱷導遊杜夫倫(Jeremy Dufrene)結為連理。

經過數周猜測,「復古女伶」拉娜德芮與杜夫倫的署名結婚證書於10月18日遞交給拉福什郡(Lafourche Parish)法院書記官。

據美聯社取得的文件顯示,證婚人是洛杉磯牧師史密斯(Judah Smith),他也曾為小賈斯汀(Justin Bieber)證婚。

拉娜德芮2023年專輯「你知道海洋大道下面有條隧道嗎」(Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd,暫譯)中的第五首歌曲「猶達史密斯插曲」(Judah Smith Interlude,暫譯),將史密斯牧師列為共同作曲人。

娛樂新聞網站TMZ原先於9月26日報導,拉娜德芮與和杜夫倫9月23日登記結婚,26日低調舉辦婚禮;美聯社查證報導,拉福什郡法院書記官於9月23日收到正式婚約文件,但未立即處理。

書記官辦公室表示,路州規定結婚證書應由主婚人在儀式後10天內,交給核發證書的辦公室,但也有例外。

結婚證書顯示,39歲的拉娜德芮和49歲的杜夫倫9月26日下午3點33分在路州德薩爾曼茲(Des Allemands)的河口成婚,杜夫倫在那裡擔任亞瑟汽船旅遊(Airboat Tours by Arthur)公司的船長。

結婚證書列出德薩爾曼茲聖查爾斯郡(St. Charles Parish)一處無法人社區的住宅,作為兩人的新婚住所。

這對愛侶不知何時開始約會,但兩人同框的照片可追溯到2019年,拉娜德芮當時參加杜夫倫的一趟行程。

拉娜德芮11度獲得葛萊美獎提名,她的音樂以懷舊、浪漫流行樂著稱,富含復古意象。

拉娜德芮迄今發行九張錄音室專輯,最有名的是她2012年的多白金唱片(Multi-Platinum)「生死相守」(Born to Die)中的熱門歌曲「夏日憂鬱」(Summertime Sadness)。