葛萊美獎女歌手拉娜德芮 嫁給獵鱷導遊 結婚證書曝光

葛萊美獎女歌手拉娜德芮，已嫁給來自新澤西州的沼澤獵鱷導遊杜夫倫。(美聯社)

結婚文件曝光，證實葛萊美 獎女歌手拉娜德芮(Lana Del Rey)9月在路易斯安納州 ，與來自新澤西州 的沼澤獵鱷導遊杜夫倫(Jeremy Dufrene)結為連理。

經過數周猜測，「復古女伶」拉娜德芮與杜夫倫的署名結婚證書於10月18日遞交給拉福什郡(Lafourche Parish)法院書記官。

據美聯社取得的文件顯示，證婚人是洛杉磯牧師史密斯(Judah Smith)，他也曾為小賈斯汀(Justin Bieber)證婚。

拉娜德芮2023年專輯「你知道海洋大道下面有條隧道嗎」(Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd，暫譯)中的第五首歌曲「猶達史密斯插曲」(Judah Smith Interlude，暫譯)，將史密斯牧師列為共同作曲人。

娛樂新聞網站TMZ原先於9月26日報導，拉娜德芮與和杜夫倫9月23日登記結婚，26日低調舉辦婚禮；美聯社查證報導，拉福什郡法院書記官於9月23日收到正式婚約文件，但未立即處理。

書記官辦公室表示，路州規定結婚證書應由主婚人在儀式後10天內，交給核發證書的辦公室，但也有例外。

結婚證書顯示，39歲的拉娜德芮和49歲的杜夫倫9月26日下午3點33分在路州德薩爾曼茲(Des Allemands)的河口成婚，杜夫倫在那裡擔任亞瑟汽船旅遊(Airboat Tours by Arthur)公司的船長。

結婚證書列出德薩爾曼茲聖查爾斯郡(St. Charles Parish)一處無法人社區的住宅，作為兩人的新婚住所。

這對愛侶不知何時開始約會，但兩人同框的照片可追溯到2019年，拉娜德芮當時參加杜夫倫的一趟行程。

拉娜德芮11度獲得葛萊美獎提名，她的音樂以懷舊、浪漫流行樂著稱，富含復古意象。

拉娜德芮迄今發行九張錄音室專輯，最有名的是她2012年的多白金唱片(Multi-Platinum)「生死相守」(Born to Die)中的熱門歌曲「夏日憂鬱」(Summertime Sadness)。