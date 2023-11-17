「六人行」班底齊悼馬修派瑞：我們是被選中的一家人
熱門電視情境喜劇「六人行」老班底珍妮佛安妮斯頓、大衛史溫默和麗莎庫卓近日各自向上個月驟逝的同劇男星馬修派瑞致意，哀悼這位他們摯愛、過去卻深陷藥物與健康困擾的老友。
中央社引述法新社報導，在1994年至2004年播出的「六人行」(Friends)中飾演錢德勒(Chandler)的馬修派瑞(Matthew Perry)，數十年來一直在艱苦對抗藥物成癮及相關的嚴重健康問題，上個月28日被人發現陳屍在洛杉磯住處的按摩浴缸內，第一線急救人員施以急救仍回天乏術，享年54歲。馬修派瑞的死因目前尚未釐清。
「六人行」主要是在講述六個關係緊密的摯友在紐約的生活故事。在劇中扮演瑞秋(Rachel)的珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)在社群媒體Instagram上寫道：「哦，天哪，這打擊實在太大。」
珍妮佛安妮斯頓寫道：「他是我們DNA的一部分。我們永遠是六個人，這是被選中的一家人，永遠改變了我們的身分和未來的道路」。她在貼文附上馬修派瑞傳來的簡訊截圖，馬修派瑞寫著「逗妳笑，讓我很開心」。珍妮佛安妮斯頓說：「這說明了一切。」
在劇中飾演羅斯(Ross)的大衛史溫默(David Schwimmer)貼出一張他最喜歡的與馬修派瑞的合照，說「現在它既讓我微笑，又讓我悲傷」。大衛史溫默寫道：「感謝你這10年帶來不可思議的歡笑和創意。」
麗莎庫卓(Lisa Kudrow)在Instagram上寫道：「謝謝你在身體不舒服時仍出現在工作崗位上，還表現得非常出色。謝謝你讓我透過認識你而學到的所有恩典和愛。謝謝你讓我擁有和你在一起的時光，馬修派瑞。」馬修派瑞2022年出版了殘酷而誠實的回憶錄，前言由麗莎庫卓執筆。
馬修派瑞的老搭檔珍妮佛安妮斯頓、大衛史溫默、麗莎庫卓、寇特妮考克斯(Courteney Cox)和麥特雷布藍克(Matt LeBlanc)在他驟逝兩天後發表一份聯合聲明，說「我們都因為失去馬修而悲痛欲絕。我們不僅僅是同劇卡司。我們是一家人」。報導指出他們本月稍早出席了在洛杉磯舉行的私人葬禮。
寇特妮考克斯和麥特雷布藍克也分別在Instagram上緬懷馬修派瑞。
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