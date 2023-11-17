我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

「六人行」班底齊悼馬修派瑞：我們是被選中的一家人

娛樂新聞組／綜合報導
六人行演員大衛史溫默（左起）、麗莎庫卓、馬修派瑞、寇特妮考克斯、珍妮佛安妮斯頓與麥特雷布藍克2002年9月聯袂出席艾美獎頒獎典禮。（路透資料照片）
六人行演員大衛史溫默（左起）、麗莎庫卓、馬修派瑞、寇特妮考克斯、珍妮佛安妮斯頓與麥特雷布藍克2002年9月聯袂出席艾美獎頒獎典禮。（路透資料照片）

熱門電視情境喜劇「六人行」老班底珍妮佛安妮斯頓、大衛史溫默和麗莎庫卓近日各自向上個月驟逝的同劇男星馬修派瑞致意，哀悼這位他們摯愛、過去卻深陷藥物與健康困擾的老友。

中央社引述法新社報導，在1994年至2004年播出的「六人行」(Friends)中飾演錢德勒(Chandler)的馬修派瑞(Matthew Perry)，數十年來一直在艱苦對抗藥物成癮及相關的嚴重健康問題，上個月28日被人發現陳屍在洛杉磯住處的按摩浴缸內，第一線急救人員施以急救仍回天乏術，享年54歲。馬修派瑞的死因目前尚未釐清。

「六人行」主要是在講述六個關係緊密的摯友在紐約的生活故事。在劇中扮演瑞秋(Rachel)的珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)在社群媒體Instagram上寫道：「哦，天哪，這打擊實在太大。」

珍妮佛安妮斯頓寫道：「他是我們DNA的一部分。我們永遠是六個人，這是被選中的一家人，永遠改變了我們的身分和未來的道路」。她在貼文附上馬修派瑞傳來的簡訊截圖，馬修派瑞寫著「逗妳笑，讓我很開心」。珍妮佛安妮斯頓說：「這說明了一切。」

在劇中飾演羅斯(Ross)的大衛史溫默(David Schwimmer)貼出一張他最喜歡的與馬修派瑞的合照，說「現在它既讓我微笑，又讓我悲傷」。大衛史溫默寫道：「感謝你這10年帶來不可思議的歡笑和創意。」

麗莎庫卓(Lisa Kudrow)在Instagram上寫道：「謝謝你在身體不舒服時仍出現在工作崗位上，還表現得非常出色。謝謝你讓我透過認識你而學到的所有恩典和愛。謝謝你讓我擁有和你在一起的時光，馬修派瑞。」馬修派瑞2022年出版了殘酷而誠實的回憶錄，前言由麗莎庫卓執筆。

馬修派瑞的老搭檔珍妮佛安妮斯頓、大衛史溫默、麗莎庫卓、寇特妮考克斯(Courteney Cox)和麥特雷布藍克(Matt LeBlanc)在他驟逝兩天後發表一份聯合聲明，說「我們都因為失去馬修而悲痛欲絕。我們不僅僅是同劇卡司。我們是一家人」。報導指出他們本月稍早出席了在洛杉磯舉行的私人葬禮。

寇特妮考克斯和麥特雷布藍克也分別在Instagram上緬懷馬修派瑞。

馬修派瑞 洛杉磯 社群媒體

上一則

戲說從頭／周也甜搭檀健次 用聲音打造浪漫愛戀

下一則

曹格開唱遭男粉告白 開放「讓大家摸個夠」

延伸閱讀

窗裡的故事（五）

窗裡的故事（五）
「六人行」麥特勒布蘭悼念馬修派瑞：永遠不會忘了你

「六人行」麥特勒布蘭悼念馬修派瑞：永遠不會忘了你
馬修派瑞猝逝 回憶錄銷量輾壓布蘭妮

馬修派瑞猝逝 回憶錄銷量輾壓布蘭妮
「六人行」馬修派瑞去世 珍妮佛安妮絲頓最難承受 心情難以平復

「六人行」馬修派瑞去世 珍妮佛安妮絲頓最難承受 心情難以平復

熱門新聞

孫儷（右）曬與陶昕然（左）合照秀好姊妹情。（取材自微博）

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

2023-11-11 08:00
小勞勃道尼的「鋼鐵人」已從漫威退場。（圖：迪士尼提供）

鋼鐵人、黑寡婦回歸「復仇者5」？漫威執行長首度回應

2023-11-08 21:57
劉學義曾被拍到和楊紫同吃一塊蛋糕。(取材自微博)

狗仔驚爆「楊紫已有男友」 網友點名這個男演員…

2023-11-15 21:35
梁朝偉演出陳奕迅「社交恐懼癌」MV。圖／環球音樂提供

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

2023-11-12 09:17
楊紫瓊成為法國知名品牌全球大使，卻引發爭議。（取材自Instagram）

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

2023-11-10 20:57
「火雲邪神」梁小龍近日多次大爆「功夫」鮮為人知的內幕。(視頻截圖)

「火雲邪神」再爆「功夫」內幕 自稱一腳踢到星爺下跪？

2023-11-14 08:00

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺