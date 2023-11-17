「六人行」班底齊悼馬修派瑞：我們是被選中的一家人

六人行演員大衛史溫默（左起）、麗莎庫卓、馬修派瑞、寇特妮考克斯、珍妮佛安妮斯頓與麥特雷布藍克2002年9月聯袂出席艾美獎頒獎典禮。（路透資料照片）

熱門電視情境喜劇「六人行」老班底珍妮佛安妮斯頓、大衛史溫默和麗莎庫卓近日各自向上個月驟逝的同劇男星馬修派瑞 致意，哀悼這位他們摯愛、過去卻深陷藥物與健康困擾的老友。

中央社引述法新社報導，在1994年至2004年播出的「六人行」(Friends)中飾演錢德勒(Chandler)的馬修派瑞(Matthew Perry)，數十年來一直在艱苦對抗藥物成癮及相關的嚴重健康問題，上個月28日被人發現陳屍在洛杉磯 住處的按摩浴缸內，第一線急救人員施以急救仍回天乏術，享年54歲。馬修派瑞的死因目前尚未釐清。

「六人行」主要是在講述六個關係緊密的摯友在紐約的生活故事。在劇中扮演瑞秋(Rachel)的珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)在社群媒體 Instagram上寫道：「哦，天哪，這打擊實在太大。」

珍妮佛安妮斯頓寫道：「他是我們DNA的一部分。我們永遠是六個人，這是被選中的一家人，永遠改變了我們的身分和未來的道路」。她在貼文附上馬修派瑞傳來的簡訊截圖，馬修派瑞寫著「逗妳笑，讓我很開心」。珍妮佛安妮斯頓說：「這說明了一切。」

在劇中飾演羅斯(Ross)的大衛史溫默(David Schwimmer)貼出一張他最喜歡的與馬修派瑞的合照，說「現在它既讓我微笑，又讓我悲傷」。大衛史溫默寫道：「感謝你這10年帶來不可思議的歡笑和創意。」

麗莎庫卓(Lisa Kudrow)在Instagram上寫道：「謝謝你在身體不舒服時仍出現在工作崗位上，還表現得非常出色。謝謝你讓我透過認識你而學到的所有恩典和愛。謝謝你讓我擁有和你在一起的時光，馬修派瑞。」馬修派瑞2022年出版了殘酷而誠實的回憶錄，前言由麗莎庫卓執筆。

馬修派瑞的老搭檔珍妮佛安妮斯頓、大衛史溫默、麗莎庫卓、寇特妮考克斯(Courteney Cox)和麥特雷布藍克(Matt LeBlanc)在他驟逝兩天後發表一份聯合聲明，說「我們都因為失去馬修而悲痛欲絕。我們不僅僅是同劇卡司。我們是一家人」。報導指出他們本月稍早出席了在洛杉磯舉行的私人葬禮。

寇特妮考克斯和麥特雷布藍克也分別在Instagram上緬懷馬修派瑞。