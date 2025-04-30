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溫哥華汽車衝撞人群11死 兇嫌來自高雄 疑患有精神疾病

台灣新聞組／綜合30日電
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大溫哥華26日發生一名男子駕駛休旅車衝撞菲律賓裔社區節慶活動事件，至少造成11人喪生，加拿大環球郵報獨家指出，兇嫌疑患有精神疾病，其臉書帳號顯示他來自台灣高雄。

這起事件發生於26日晚間8時左右，地點位於溫哥華日落區，菲律賓人社群當時正在舉行拉普拉普日（Lapu Lapu Day）街區派對活動。日落區以擁有為數眾多亞裔人口著稱。

根據當地警方說法，嫌犯是名為「羅開吉（Kai-Ji Adam Lo，譯音）」的30歲男子，駕駛黑色奧迪休旅車衝撞人群，隨後被現場民眾制伏，犯案原因應與精神疾病有關，已排除恐怖攻擊。

環球郵報指出，該嫌已被控8項謀殺罪，警方尚未透露嫌犯涉案動機，僅表示該男子長期深受心理健康問題困擾。

鄰居表示，羅開吉與哥哥及父母在10多年前搬入該社區。羅的母親以中文與鄰居互動，羅父則在搬入社區不久後因病逝。羅的臉書帳號顯示，他來自台灣高雄。

鄰居提到，警方時常出現在此，包括最近兩周內來詢問是否有監視器畫面。另一名鄰居則指出，有時能聽到屋內傳出爭吵聲，主要是羅與母親之間的高聲對話，但未曾見過肢體暴力。

該鄰居說，「他總是跟媽媽吵架，我不知道為什麼」，並形容羅經常表現得焦慮，「他非常緊張，總是害怕會發生什麼事情傷害到自己」。

溫哥華警察局代理局長拉伊表示，尚無法說明嫌犯作案動機，但確認羅有「長期與警方及醫療機構互動的精神健康紀錄」，但未透露近年警方究竟到訪過多少次。

羅的職業情況不明。臉書資料顯示，他曾經就讀英屬哥倫比亞大學商學院。

報導指出，羅的哥哥亞歷山大於去年1月28日被發現遇害陳屍於距家2公里的住宅內。羅曾發文說，哥哥之死對家庭帶來沉重的財務與情感打擊。他提到，母親隨後因無法承受打擊自殺未遂，住進加護病房數周。

羅開吉2024年曾兩度上網募款，一次為遇害哥哥籌備葬禮，一次為輕生未遂的母親，這些紀錄顯示他的人生曾遭遇劇變。

加拿大 亞裔 心理健康

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