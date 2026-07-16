台團膳、事業廚餘可養豬 業者：離禁令僅剩半年 憂設廠趕不上

農業部近日預告修正及增訂多種行政法規，只要是學校、國軍、矯正機關（監所）等廚餘，可作為循環飼料；圖為團膳業者備餐。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 農業部擬修法，開放團膳與事業廚餘作環保飼料料源。

農業部擬修法，開放團膳與事業廚餘作環保飼料料源。 重點二： 家戶廚餘仍禁餵豬，明年起全面禁止廚餘養豬不變。

家戶廚餘仍禁餵豬，明年起全面禁止廚餘養豬不變。 重點三：豬農憂法規與工廠設廠太慢，半年內難完成轉型銜接。

為防堵非洲豬瘟 ，行政院去年底拍板自明年元旦起，台灣全面禁止使用廚餘養豬，卻也衍生廚餘去化問題。為此，農業部 近期預告修法，動物性循環原料如畜禽屠宰下腳料，以及一般廢棄物如學校、軍隊、看守所等團膳廚餘，可作為環保飼料（Ecofeed）的料源，作為廚餘養豬戶的替代性飼料。至於家戶廚餘，則仍維持不能餵豬。

中華民國養豬協會副理事長李當期質疑，政府如今才預告循環原料飼料工廠設廠等法規，但設廠須經過找地、建造、興建、使照取得等程序，至少耗費兩年，現在距離廚餘禁令僅剩半年時間，怎麼銜接得上？基層養豬戶都很憂慮，若明年飼料工廠還沒好，部分豬農也只能收場。

此外，由於農業部相關設廠細節與輔導、獎勵辦法還不明確，豬農直言，乾燥飼料價格若沒有比一般豬飼料更具競爭力，採用意願恐有限。

根據環境部統計，去年全國廚餘產生量約57萬噸，其中家戶廚餘約52萬噸、事業廚餘約23萬噸，有超過一半的廚餘都是由養豬體系來去化。在堆肥、黑水虻、生質能廠等再利用去化管道下，預估今年底再利用設施量能可達每日1720公噸，明年起全面禁止廚餘養豬後，每日尚有395公噸廚餘需輔以焚化或掩埋妥善處理。

根據農業部統計，目前國內廚餘養豬場仍有243場，都已加裝溫度及影像即時傳輸。為了讓廚餘養豬轉型，也降低疫情風險，農業部擬參考日本經驗，利用來源穩定且單純的料源，將廚餘飼料化。

農業部預告相關修正草案、循環原料飼料工廠設廠標準。其中，動物性事業廢棄物如廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰的下腳料等，如內臟、雞皮等，以及學校、國防部所屬軍事及軍事教育機關、法務部所屬矯正機關產生的廚餘，可供養豬使用。

農業部畜牧司表示，要製成飼料的動物性循環原料，只能使用國內的動物性事業廢棄物，如加工後的副產品肉骨粉、內臟殘渣、魚鱗等動物性廢渣，以及皮、肉、骨、內臟、血液或油脂等畜禽屠宰下腳料。而為避免疫病及汙染風險，國外相關廢棄物來源並不開放使用。

至於循環原料飼料工廠設廠標準，畜牧司表示，行政院今年初決議，將原養豬濕式原料共同蒸煮場所輔導升級為循環原料飼料工廠，其中加熱設備應設置高溫蒸煮設備或加熱槽，並配備溫度監測系統。

畜牧司強調，環保飼料是將廚餘先送至符合規範的循環原料飼料工廠，所有原料都須經高溫蒸煮及標準化加工後製成飼料產品，再供養豬使用，與傳統直接以廚餘餵飼豬隻的方式不同，並非外界擔憂的廚餘養豬。

目前全台僅一家廚餘共同蒸煮中心，也就是苗栗縣通霄鎮的全順畜牧場，畜牧司表示，未來相關法規公告後，將加速輔導業者取得工廠登記證，轉型為循環乾式原料飼料工廠。