我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

網誇維德角「另類季軍」對決世界盃冠亞軍90分鐘打平

台團膳、事業廚餘可養豬 業者：離禁令僅剩半年 憂設廠趕不上

記者李柏澔葉冠妤／台北16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
農業部近日預告修正及增訂多種行政法規，只要是學校、國軍、矯正機關（監所）等廚餘，...
農業部近日預告修正及增訂多種行政法規，只要是學校、國軍、矯正機關（監所）等廚餘，可作為循環飼料；圖為團膳業者備餐。（本報資料照片）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：農業部擬修法，開放團膳與事業廚餘作環保飼料料源。
  • 重點二：家戶廚餘仍禁餵豬，明年起全面禁止廚餘養豬不變。
  • 重點三：豬農憂法規與工廠設廠太慢，半年內難完成轉型銜接。

為防堵非洲豬瘟，行政院去年底拍板自明年元旦起，台灣全面禁止使用廚餘養豬，卻也衍生廚餘去化問題。為此，農業部近期預告修法，動物性循環原料如畜禽屠宰下腳料，以及一般廢棄物如學校、軍隊、看守所等團膳廚餘，可作為環保飼料（Ecofeed）的料源，作為廚餘養豬戶的替代性飼料。至於家戶廚餘，則仍維持不能餵豬。

中華民國養豬協會副理事長李當期質疑，政府如今才預告循環原料飼料工廠設廠等法規，但設廠須經過找地、建造、興建、使照取得等程序，至少耗費兩年，現在距離廚餘禁令僅剩半年時間，怎麼銜接得上？基層養豬戶都很憂慮，若明年飼料工廠還沒好，部分豬農也只能收場。

此外，由於農業部相關設廠細節與輔導、獎勵辦法還不明確，豬農直言，乾燥飼料價格若沒有比一般豬飼料更具競爭力，採用意願恐有限。

根據環境部統計，去年全國廚餘產生量約57萬噸，其中家戶廚餘約52萬噸、事業廚餘約23萬噸，有超過一半的廚餘都是由養豬體系來去化。在堆肥、黑水虻、生質能廠等再利用去化管道下，預估今年底再利用設施量能可達每日1720公噸，明年起全面禁止廚餘養豬後，每日尚有395公噸廚餘需輔以焚化或掩埋妥善處理。

根據農業部統計，目前國內廚餘養豬場仍有243場，都已加裝溫度及影像即時傳輸。為了讓廚餘養豬轉型，也降低疫情風險，農業部擬參考日本經驗，利用來源穩定且單純的料源，將廚餘飼料化。

農業部預告相關修正草案、循環原料飼料工廠設廠標準。其中，動物性事業廢棄物如廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰的下腳料等，如內臟、雞皮等，以及學校、國防部所屬軍事及軍事教育機關、法務部所屬矯正機關產生的廚餘，可供養豬使用。

農業部畜牧司表示，要製成飼料的動物性循環原料，只能使用國內的動物性事業廢棄物，如加工後的副產品肉骨粉、內臟殘渣、魚鱗等動物性廢渣，以及皮、肉、骨、內臟、血液或油脂等畜禽屠宰下腳料。而為避免疫病及汙染風險，國外相關廢棄物來源並不開放使用。

至於循環原料飼料工廠設廠標準，畜牧司表示，行政院今年初決議，將原養豬濕式原料共同蒸煮場所輔導升級為循環原料飼料工廠，其中加熱設備應設置高溫蒸煮設備或加熱槽，並配備溫度監測系統。

畜牧司強調，環保飼料是將廚餘先送至符合規範的循環原料飼料工廠，所有原料都須經高溫蒸煮及標準化加工後製成飼料產品，再供養豬使用，與傳統直接以廚餘餵飼豬隻的方式不同，並非外界擔憂的廚餘養豬。

目前全台僅一家廚餘共同蒸煮中心，也就是苗栗縣通霄鎮的全順畜牧場，畜牧司表示，未來相關法規公告後，將加速輔導業者取得工廠登記證，轉型為循環乾式原料飼料工廠。

精華 FAQ

  • 農業部擬將學校、軍隊、看守所等團膳廚餘，以及畜禽屠宰下腳料、動物性事業廢棄物等，納入環保飼料料源；但家戶廚餘仍維持不能餵豬，以降低疫情與污染風險。

  • 養豬協會認為，從找地、建廠、取得使照到正式營運，至少要2年，但距離全面禁用廚餘養豬只剩半年，若飼料工廠來不及完成，部分豬農恐被迫退場。

  • 官方規劃將原本的濕式共同蒸煮場所輔導升級為循環原料飼料工廠，原料須經高溫蒸煮與標準化加工後再供豬隻使用；同時，剩餘廚餘仍需透過堆肥、黑水虻、生質能、焚化或掩埋處理。

農業部 非洲豬瘟

上一則

上半年兩岸往來312萬人次 宋濤：堅決抵制「文化台獨」

下一則

系統頻出包 台證交所邀全體券商董總開會 下達2指令

延伸閱讀

中國牧原集團要員工「像豬一樣奉獻」？網轟：變相PUA

中國牧原集團要員工「像豬一樣奉獻」？網轟：變相PUA
中澳農產品貿易再升溫 中開放民營企業進口澳洲油菜籽

中澳農產品貿易再升溫 中開放民營企業進口澳洲油菜籽
民眾罵翻 台食藥署緊急宣布：含致癌油逾2成食品下架

民眾罵翻 台食藥署緊急宣布：含致癌油逾2成食品下架
新聞眼/陳舊法規當指引 食藥署如何把關食安？

新聞眼/陳舊法規當指引 食藥署如何把關食安？

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著他的愛車載妹兜風，讓他收到多張超速罰單，追問發現車還被賣了，桃園地院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將林姓慣犯判應執行２年，可上訴。圖／取自VR輪胎館臉書粉專

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

2026-07-11 11:58
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受