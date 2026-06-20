瘦瘦針水貨橫行 食藥署擬列入境申報 今年來43件打針不良反應

瘦瘦針水貨橫行，食藥署正與關務署研商，擬將瘦瘦針納入入境申報管理範圍，示意圖。(記者曾學仁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 瘦瘦針因台灣售價高昂帶動水貨橫行，食藥署正研擬將其納入入境申報管理，同時今年不良反應通報已增至四十三件。

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物掀起全球減重 熱潮，台灣單劑價格約落在1.2萬元（台幣，下同），完成療程常需花費10多萬元，讓價格較低的水貨市場應運而生。食藥署指出，目前非法來源多為海外攜帶入境或網路郵包購買，不僅難以保障品質，一旦發生副作用，也無法適用藥害救濟，正與關務署研商，擬將瘦瘦針納入入境申報管理範圍。

瘦瘦針亂象頻傳，立委林淑芬日前於立院質詢時指出，使用瘦瘦針須經醫師評估並取得處方箋，因此價格較高；據悉，中國大陸、日本 的單劑價格幾乎是台灣的一半，也讓水貨市場橫行。目前社群媒體上隨處可見瘦瘦針廣告，民眾只要點擊連結或加入社群群組，即可購買瘦瘦針，根本不需要醫師處方。

林淑芬表示，國外陸續傳出胃癱瘓、惡心嘔吐、掉髮等副作用案例，若民眾使用來路不明的水貨，一旦發生不良反應，也無法適用藥害救濟補償。

據食藥署統計，從2024年至今年6月11日止，共查獲124件違規案件，裁罰金額累計達355.5萬元。違規樣態包括非藥商執行藥商業務、藥品調劑未依一定作業程序、無處方販售處方藥、未依規定製作病歷，以及未將用藥處置載明於病歷等。

食藥署副署長王德原表示，國內常見的非法取得瘦瘦針來源，主要為自海外攜帶入境及網路郵包購買。針對網路違法販售藥品問題，「藥事法」修正草案已完成預告，未來將加重網路及平台業者管理責任，若發現違法販售資訊，業者須於期限內下架，並提供販售者相關資料，協助主管機關後續追查與取締。

至於防範海外攜帶入境的水貨瘦瘦針，王德原表示，將與關務署討論，評估是否將瘦瘦針納入入境申報管理範圍，或列為邊境重點查核項目，並就相關法源依據、執行可行性及對旅客通關影響進行評估。

食藥署提醒，未具藥商資格卻販售藥品，最高可處200萬元罰鍰；若販售未經核准的藥品，最重可處7年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。

●打瘦瘦針不良反應 今年已43件

瘦瘦針掀起全球減重熱潮，但相關安全性爭議也持續受到關注。今年初，國外爆發使用者因嚴重副作用向藥廠提起大規模訴訟，國內不良反應通報數也持續增加。根據食藥署最新統計，截至今年6月10日，瘦瘦針不良反應通報已累計43件，較今年2月初統計的21件，增加逾一倍。