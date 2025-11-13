雞蛋、蛋雞羽毛都驗出芬普尼…15萬顆毒蛋 只追回3萬顆

台灣雞蛋驗出禁藥芬普尼，研判飼主直接在雞隻身上用藥。（本報資料照片）

台灣爆發芬普尼雞蛋 事件，彰化縣文雅畜牧場複檢結果昨出爐，雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物再驗出芬普尼，研判飼主直接用藥在雞隻身上。農業部 認定飼主涉嫌違反「動物用藥品管理法」，請彰化縣加重裁罰，並移送檢調偵辦。衛福部食藥署表示，15萬顆疑慮蛋品，截至11日下午追回近3萬顆，「要全數回收實務上有難度。」

食藥署執行禽畜水產品藥物殘留監測計畫，彰化衛生局抽驗市售雞蛋，發現芬普尼殘留。動防所與農業處畜產科10日再次前往彰化縣文雅畜牧場採集檢體，檢驗雞蛋9件、羽毛1件、飲用水2件、飼料2件及養雞場周邊土壤1件，11日再次前往採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，送中央畜產會檢驗。

彰化縣動防所長董孟治說，10日送檢結果於前天晚間完成，1件雞蛋檢體被檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘飼料及土壤等檢體均為零檢出，初步排除周邊環境及飼料汙染，實際汙染原因尚待追查。

董孟治指出，若藥物經由飼料或飲水進入體內，理應在內臟或脂肪中也能檢出，但這次僅羽毛濃度異常偏高，推測可能是飼主直接以噴劑方式除蟲，導致藥物殘留在雞隻表面與羽毛。文雅畜牧場負責人否認使用芬普尼餵養蛋雞。彰化地檢署昨指出，已蒐集相關資料，預計今天對外說明偵辦進度及內容。

董孟治說，為防止藥物殘留，依規定雞蛋生蛋期禁用任何藥物，由於飼主之前即否認使用芬普尼除蟲，此次複檢再度檢出，除立即啟動全面禁止移動管制與監測，封存全部禽蛋外，並依違反動物用藥品管理法加重裁罰12萬元(台幣，下同)罰鍰，並將配合檢方調查。

衛福部食藥署副署長蔡淑貞指出，蛋品體積小，加上效期較短，民眾發現買到疑慮蛋品，也可能當成廢棄物丟棄，或用於堆肥，要全數回收，恐有難度。有民眾擔心，含芬普尼蛋品若被製成液蛋，恐流向早餐店等，食藥署長姜至剛10日說明，本案並無液蛋受到影響。

防檢署長杜麗華表示，目前每年委託中央畜產會進行抽檢，即日起將加強抽檢頻率與幅度，將改為每半年或每季抽檢一次，而且抓到絕對重罰，最重可處30萬元罰鍰及7年以下有期徒刑。