遭爆蛋黃酥有蟑屍 名店告誹謗敗訴 檢：食安可受公評

網友2024年發文，表示「不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」。(取材自臉書)

蔡姓女子在臉書爆料指帶了排隊名店「不二糕餅」的蛋黃酥回家發現有蟑螂，業者提告蔡女誹謗、妨害信用；台北地檢署偵辦，依蔡女提供的交易明細，及蟑螂「乾屍」圖認蔡女沒有誹謗主觀犯意，且食安為可受公評之事，不起訴蔡女。對此，不二糕餅則表示，將會提出再議，希望司法給予到案解釋的機會。

2024年9月11日，蔡女於臉書社團爆料公社PO文爆料，指帶一盒排隊名店「不二糕餅」的蛋黃酥回家，長輩吃到一半發現中間竟有蟑螂，由於蟑螂屍體只有一半，她懷疑另一半很可能被吃下肚。蔡女PO文指出，長輩身體狀況不佳又吃到蟑螂，很擔心健康受影響，「不二是間這麼大，又這麼多人喜歡的店鋪，怎麼食安控管這麼糟啊？真是嚇死人了」。當時掀起兩派看法，有網友認為店家應注意食安，但也有網友覺得「蟑螂屍體太乾淨了」、「斷面太整齊了」，對此提出質疑。

業者回應表示，公司非常重視食安，固定每2周請消毒公司消毒，蛋黃酥是純手工包製，這麼大的異物要完整包入蛋黃酥內，機率相對較低；業者認為蔡女影響聲譽，提告誹謗、妨害信用罪。

檢察官偵查時，蔡女坦承PO文，蔡女稱當時在過節，想提醒大家而已，她認為蟑螂是製作過程就存在的；檢方傳喚蔡女的母親作證，蔡母證稱，吃蛋黃酥時看到黑黑的，拿起老花眼鏡看發現是隻蟑螂。

檢察官認為，蔡女PO文的圖片確實是蟑螂，她沒有誹謗主觀犯意，且文章與食品安全公益有關，是可受公評之事，蔡女的行為未逾越合理評論原則，將蔡女不起訴。