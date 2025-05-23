我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

環團吶喊 朝野應促2028無煤中火目標

記者李柏澔／台北23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

環保團體表示，中火燃煤電廠不斷毒害中部人民，在淘汰燃煤機組的進度也輸給南韓，呼籲立法院朝野協商共同促成2028無煤中火的目標。

環團指出，中火是全世界最大、最老舊的亞臨界燃煤電廠，不只對全台灣人健康影響深遠，全台六成五煤電集中在中部，其中中火用煤量高占台電用煤總量四成，對中部人不公平。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，燃煤排放的細懸浮微粒（PM2.5）導致缺血性心臟病死亡率，是一般PM2.5的五倍、柴油交通排放PM2.5的三倍；尤其中火煤電百分之百使用亞臨界燃煤機組，是發電效率最低、碳排量最高、用煤量最多的最老舊設施。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化醫療界聯盟、南投縣健康空氣行動聯盟、屏東縣環保聯盟等共同向賴清德總統喊話，中火燃煤不只影響中台灣各縣市，賴總統以前執政的台南和民進黨長期執政的嘉義，也是中火PM2.5貢獻名列前茅的受害測站，連台灣尾的屏東及高雄，都受到中火燃煤影響，亟待所有跨黨派立委大力支持，促成2028無煤中火目標。

心臟病 賴清德 民進黨

上一則

聯合報系獲INMA「最佳廣告銷售增長創意」全球首獎

下一則

偵辦罷綠連署造假案 新北、高雄約談15人

延伸閱讀

君無戲言 賴政府請執行兩返核「必須」

君無戲言 賴政府請執行兩返核「必須」
非核首日 火力發電逾9成 台電官網亮供電吃緊黃燈

非核首日 火力發電逾9成 台電官網亮供電吃緊黃燈
台環境部明公布「新空品白皮書」 拚2030年PM2.5降至10

台環境部明公布「新空品白皮書」 拚2030年PM2.5降至10
卓榮泰：核電廠除役再重啟機組 台灣無經驗

卓榮泰：核電廠除役再重啟機組 台灣無經驗

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。（取材自輝達直播畫面）

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

2025-05-19 00:42
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)

黃仁勳回台掀「仁來瘋」 2字評價台灣人 路透曝保鑣壓力大

2025-05-19 03:50
黃仁勳（右）與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。（Manorsalon／提供）

黃仁勳抵台 下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影

2025-05-16 05:05

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛