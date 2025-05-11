金門1國中考卷「綠茶婊」「精液豆漿」惹議 教育局：啟動性平調查

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

台灣金門縣金城國中九年級健康與體育領域的期末考考卷，驚見用字不當與性暗示用語，包括「綠茶婊」、「好想做愛」、「精液豆漿」等詞彙，引發學生與家長強烈反彈，批評內容不當。學校今天表示，已於第一時間完成校安通報，並依性別平等教育法相關規定啟動性平處理程序，將依法進行調查與處置。

該校一名翁姓教師於九年級健康科命題時，考卷中出現不雅詞彙與情節描述，部分學生感到困惑甚至不安。消息傳開後，有家長在社群媒體 表達不滿，直指校方未落實審題把關，留言怒批「這也能上考卷？完全失職」、「這樣的老師怎能教育孩子？」

校內部分教師也對題目用字表示不適，質疑命題未經審核流程就逕行出卷，根本無人把關。

校方上午發出聲明指出，因事件疑涉性別歧視 與不當描寫，已依規定通報教育處，並於三日內召開性別平等教育委員會進行審議。校方將依性平會議決議，啟動調查程序，並針對涉事教師進行了解與後續處理。

針對學生心理影響，校方已請九年級各班導師於早自習時間進行一級輔導，並針對反映不適學生安排個別諮商。同時強調，鑒於國中教育會考即將登場，調查過程將盡量降低對學生的干擾，協助考生安心備考。

對於此次審題失誤，校方坦言健康科命題未依常規審查流程執行，已展開內部檢討，未來將強化命題與審題程序，落實多層次把關，以防類似事件重演。

金門縣教育處對此表示高度重視，已責成學校限期召開性平會議並展開調查。調查小組成員全數外聘，並具教育部 認證資格，將秉持專業、客觀原則進行事實釐清與責任歸屬。

教育處也要求學校全面啟動學生心理輔導機制，必要時由縣學生輔導諮商中心支援。同時將辦理全校教職員性平宣導，強化性別敏感度，避免教育現場出現類似失誤。