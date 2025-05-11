我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜母親節為母喊冤 稱薄谷開來為「當代竇娥」

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題

「考題如性騷擾」 議員痛批金城國中不雅用詞毒害學子

記者張策、蔡家蓁／金門即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金門縣議員吳佩雯針對金城國中的不雅試卷，做出強烈抨擊，要求教育處嚴懲。(記者蔡家蓁／攝影)
金門縣議員吳佩雯針對金城國中的不雅試卷，做出強烈抨擊，要求教育處嚴懲。(記者蔡家蓁／攝影)

金門縣金城國中九年級健康科期末考爆發考題爭議，試卷中竟出現「綠茶婊」、「喝精液豆漿」、「捅屁眼」等不堪入目的字眼，引發社會譁然。金門縣議員吳佩雯聞訊後痛批出題老師行為「粗俗不堪」、「教育界之恥」，並強烈要求教育處立即徹查，嚴懲失職教師，並追究相關行政責任。

➤➤➤金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

吳佩雯表示，身為代表金門縣民對縣政及教育機關的監督者，對於金城國中發生如此離譜的事件感到極度痛心與憤怒。這些充斥著性暗示、侮辱與歧視的字眼，不僅嚴重傷害學生的身心健康，更玷汙了金門教育的聲譽。

「這些考題根本不是教育，而是赤裸裸的性騷擾！」吳佩雯嚴厲譴責出題老師，認為其利用職權，在考卷中夾帶如此低俗惡劣的內容，是對學生人格尊嚴的嚴重踐踏，更是對教師專業倫理的羞辱，更讓金門的教育淪為全國笑柄。

吳佩雯強調，金門縣教育處必須立即啟動調查，釐清事件真相，並對失職教師祭出最嚴厲的處分，絕不姑息。同時，校方也應全面檢討審題機制，加強教師的性別平等意識與專業倫理教育，確保類似事件不再發生

吳疾呼，金門縣教育處應展現強硬態度立即徹查，釐清事件真相，並對失職教師祭出最嚴厲的處分，絕不容許教育者在校園內傳達這種毒害學生身心的言語暴力。並追究學校相關行政責任，絕不姑息，還給金門學子一個乾淨、安全的學習環境。

金城國中校長謝志偉下午也出面表示，針對考卷出現不雅甚至性歧視字眼，感到非常抱歉。該試卷命題雖有檢核表，檢核表上也都有勾選、老師簽名，但顯然出現失誤，將開校務會議，請同仁對任何領域考試都希望做到確實命題、嚴格審核。至於性平調查需費時2個月至3個月，結果出來會再向社會大眾報告。

影片來源：聯合新聞網

歧視 性騷擾

上一則

陳椒華退出時代力量轉投民眾黨？昔戰友黃國昌表態了

延伸閱讀

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查
8點檔女星前夫猝逝 許效舜預言警告一件事

8點檔女星前夫猝逝 許效舜預言警告一件事
金門迎城隍「神明蜈蚣座」吸睛 約3000信眾雨神同行

金門迎城隍「神明蜈蚣座」吸睛 約3000信眾雨神同行
金門公園內 全美首座乳癌紀念花園啟用

金門公園內 全美首座乳癌紀念花園啟用

熱門新聞

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

2025-05-01 02:26

超人氣

更多 >
赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由

赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼
川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商

川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商
別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%
除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」