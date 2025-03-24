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台菸害防制法新法上路2年 電子煙吸食人數不減反增

記者廖靜清／台北24日電
菸害防制法新法上路滿2年，嚴禁電子煙、嚴管加熱菸及其必要組合元件，但電子煙族群不減反增，而2年內遭稽查罰款者卻不到千人，董氏基金會批評政府取締不力。(記者林俊良／攝影)
菸害防制法新法上路滿2年，嚴禁電子煙、嚴管加熱菸及其必要組合元件，但電子煙族群不減反增，而2年內遭稽查罰款者卻不到千人，董氏基金會批評政府取締不力。(記者林俊良／攝影)

菸害防制法新法於2023年3月22日起施行，重點為禁止電子煙、嚴管加熱菸及其必要組合元件，提高禁止吸菸年齡至20歲等，但上路兩年來電子煙吸食人數不減反增，因吸食電子煙遭罰的個案不到千人，民團批行政怠惰。

新法納管加熱菸，期間共11家加熱菸業者提出審查，六家進入實質審查，其中一家將於4月審查期滿，通過後必須符合包裝、標示等申請條件規範，預估一、兩個月後就能公開販售。

菸害防制法修正施行之後，中央與地方加強查處電子煙等類菸品，並予以重罰。

自2023年3月22日至今年2月28日，實體稽查及網路稽查共計62萬餘家件次，開立處分書計4965件，其中電子煙697件、加熱菸3004件、使用電子煙或加熱菸1113件、網路電商及社群等22家平台業者151件，共計裁罰4.2億元(台幣，下同，約1271.6萬美元)。

對於取締稽查成效，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗認為仍有極大的改善空間，雖全面禁止電子煙，但網路社群的電子煙廣告與販賣行為猖獗，讓不少年輕人誤信「電子煙吸的是維他命、果汁、糖漿」，而透過社群、LINE群組採購煙油，甚至變成賣家與中盤商。

林清麗指出，政府明文禁止電子煙，且有處罰機制，使用這類菸品者處2000至1萬元罰鍰，但相關單位卻怠忽職守，以致滿街可見吸食電子煙者，連在車站、百貨公司等附近公共場域均可看到違法使用的民眾，吸食比率恐已超過紙菸。

林清麗表示，電子煙使用人數愈來愈多，且公然吸食，關鍵在於各縣市衛生局查緝人力有限，且依現行規定，檢舉者需提供舉證、錄影等違規證明，有相當難度。

在4965件處分書中，並無一家菸商受罰，林清麗表示，政府明知道源頭，卻放任不管，以致執法完全無作為，「只敢抓小老百姓，卻不敢重罰菸商」，只要做好溯源確實取締，眾多抽菸民眾就不敢心存僥倖。

國健署署長吳昭軍表示，3月4日預告菸害防制法修正草案，針對電子煙及未經核准上市的加熱菸，新增「沒入銷毀」規定，加強網路平台監管，另要求各地方政府衛生局依法查處使用者、提供者、販賣者、廣告平台業者等。

林清麗表示，肯定政府主動修法，但建議加強追溯製造與輸入源頭，嚴格依法取締。對於販售廣告的網路平台，應該立即開罰，還可直接封鎖，以增加查緝力度。

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