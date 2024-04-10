台灣醫療費大漲4.47% 18年最高 官員：通膨壓力仍在

主計總處公布3月的消費者物價指數上漲2.14%，其中因醫療院所掛號費及健保負擔增加，醫療費用上漲4.47%，創18年最高。本報資料照片)

主計總處昨天發布3月消費者物價指數（CPI）年增率2.14%，雖較1至2月平均2.43%略降，但因醫療院所掛號費及健保 負擔增加，醫療費 用年漲4.47%，漲幅創18年最高，房租漲幅連續走高，3月年增率2.24%是近一年最高。

此外，3月的外食費漲幅因蛋價跌及高基期降到3.49%，漲幅是兩年多以來最低，也是近一年首次降到4%以下；17項重要民生物資漲幅也降為1.17%，創39個月最低。

CPI 2%以下 恐得等Q3

主計總處綜合統計處專委曹志弘分析通膨走勢，認為雖然外食費略降，且進口物價指數連續13個月走跌，有助舒緩台灣物價壓力，但服務類價格如醫療費用、房租及外食等漲幅仍大，且具僵固性，通膨壓力仍在，後續仍要持續關注；4月若天氣平穩，蔬果價格漲幅會縮小，但因有電價漲及國際原油近期走高，因此CPI年增率應與3月差不多，第三季以後才會降到2%以下。

曹志弘表示，雖然3月CPI年增率2.14%，若排除春節因素是近八個月最低，但368個查價項目中，超過七成較去年同月上漲，且民眾每月至少購買一次的項目漲幅平均2.88%，仍高於整體平均值，加上醫療費用、外食、房租仍持續上漲，因此民眾對物價壓力感受還是很深刻。

2月CPI年增率因為基期因素上升到3.08%，1至2月平均CPI年增率2.43%，還在2%通膨警戒線以上；3月CPI略降到2.14%，1至3月CPI年增率2.34%，仍處高檔，但較主計總處預估的2.58%低，主要是蔬果價格大幅回檔。

3月CPI增幅2.14%，主要是油料費隨國際行情上漲2.33%，另外部分醫療院所調升掛號費，房租漲勢延續，但蛋類因去年此時供給短缺處於高基期，因此雞蛋 價格跌幅度高達18.25%，創四年最高，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及剔除能源後的核心CPI為2.13%。

4月漲電價 通膨待觀察

以往七大類價格漲勢都是食物類漲幅最大，3月則是醫藥保健費漲3.19%最高，其中醫療費用年漲4.47%，創2006年5月、近18年來最大漲幅。

曹志弘說，醫療費用近十年年漲幅平均約1.25%，但去年下半年起漲2%後，擴大到3月的4.47%，主要是去年7月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，加上診所掛號費從今年1月起至3月年增率都高達一成，民眾感受特別明顯。

至於3月外食費漲幅降到3.49%，是近一年首次降到4%以下，漲幅也是兩年三個月來最低。