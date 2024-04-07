花蓮大地震募款專案善款逾1.4億 將用於4大項目

花蓮大地震「震災募款專案」善款逾435萬美元。(本報資料照片)

0403花蓮地震 造成嚴重災情，已有13人不幸喪生，財團法人賑災基金會成立募款專案，截至昨天已募得逾1億4000萬元（約435萬美元，下為台幣）善款，總捐贈筆數為95442筆，將專款專用於災民災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建等4大項目。

行政院責成衛福部所轄公設財團法人賑災基金會，4日開辦「0403花蓮震災募款專案」，截至4月7日募得逾1億4000萬元，總捐贈筆數為9萬5442筆；三大捐款管道中，以LINE Pay愛心捐款的7539萬4200元最多。

賑災基金會統計，截至4月7日23時59分，收到愛心款項合計1億4002萬4464元，總捐贈筆數為9萬5442筆，分別為台灣土地銀行帳戶3354萬8386元、挖貝集資平台專案3108萬1878元、LINE Pay愛心捐款7539萬4200元，由於募款專案啟動適逢假日，所以沒有臨櫃匯款現金挹入。

為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊整合股份有限公司合作，已於4月6日上午9時開通，接聽時間為每天上午9時至晚間9時，代表號：(02)7751-6306，民眾如有任何問題，歡迎專線開通後來電洽詢。

如於專線接聽時間外有疑問或希望即時查詢本募款專案詳情，請至賑災基金會官方網站，點選線上Q&A機器人，進入文字選單瀏覽常見問題。

三大捐款管道資訊如下：

（一）募款帳戶及英日文外匯資訊

★募款帳戶

0403花蓮震災援助專案捐款專案經衛部救字第1121362848號函核發勸募許可，本專案勸募期間為113年4月4日至5月3日止，為期一個月，捐款帳號如下：

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：台灣土地銀行 長春分行（005）

銀行帳號：102-005-19895-7

★外匯資訊

International currency donations

海外の人々が寄付を希望する場合、外国為替関連の情報は次のとおりです

1.SWIFT CODE(SWIFTコード)：「LBOTTWTP102」。

2.NAME(受取人口座名義)：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

3.ACCOUNT NO.(受取人店番号-口座番号)：「102-005-19895-7」

4.BANK NAME(受取人取引銀行名・支店名)：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

5.ADDRESS(支店住所)：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan(R.O.C.)」。

（二）挖貝集資平台：可選用線上信用卡 捐款或取得超商 付款等多元支付管道，如使用超商付款時，將另行支付給超商代收手續費30元；收款至113年4月30日。

（三）LINE Pay捐款帳戶：進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「0403花蓮震災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定之中國信託商業銀行、聯邦銀行、富邦銀行及台新銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款；收款至5月2日。

捐款收據將於勸募期滿後統一由賑災基金會提供：

1.匯款：請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（[email protected]）方式至賑災基金會。

2.線上刷卡：線上操作時，需要索取收據者請於「請填入捐款收據抬頭」及「請填入身分證字號／統一編號」填寫資料，並於後續頁面填寫收件人完整地址。