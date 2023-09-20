太魯閣號遺骨 與10罹難者相符 家屬再次心碎

台鐵太魯閣事故造成49人死亡、300餘人受傷。(本報資料照片)

台鐵太魯閣號 事故列車日前找到死者遺骨，花蓮地檢署昨表示，經法醫研究所鑑識，有44件疑似死者骨骸中，37件比對與10名罹難者DNA 相符；其餘4件骨骸DNA量太少無法檢出，另2件疑似為礦物，一件疑似是木頭。花檢表示，會盡速與罹難者家屬聯繫，依意願發還或統一火化。

太魯閣號事故造成49人死亡，200多人輕重傷，在事故發生2年多後，竟在車廂發現仍有罹難者骨骸，各界譁然。車廂分別在桃園與基隆保管，9月1日至18日間，桃園、基隆地檢先後接獲鐵路警察局報驗，檢察官將疑似罹難者骨骸，全數送請法醫研究所鑑識比對，確認是否為遺骸。

部分骨骸經取出DNA檢驗後已用罄；其餘可供發還的骨骸，檢方將盡快聯繫罹難者家屬，協調骨骸發還等事宜。

花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩表示，檢方已請犯罪被害人保護協會花蓮分會協助，今將逐一打電話與罹難者家屬聯繫，並個別告知骨骸比對結果。若家屬同意領回，將依家屬意願發還；如不願領回，則統一火化供奉在新城鄉納骨塔。台鐵局則說，將全力協助處理後續事宜。

不過罹難者家屬代表組織「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀表示，無法想像對家屬而言，這是多麼難以承受的二度、三度傷害，發現罹難者的遺骸後，發還給家屬後，然後呢？遺骸該怎麼處理？喪禮要重新舉辦嗎？要如何重新放進骨灰罈？

陳孟秀表示，這一切最根本的原因，是因為司法、行政單位之間的疏失、相互推託責任所造成。10名罹難者的遺骸無法完整，背後就有10個家庭在事隔兩年後再度面對這樣的心碎。