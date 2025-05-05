澳萊豬叩關 食藥署稱符合標準 在野：是美萊豬敲門磚？

食藥署「豬肉儀表板」顯示，4月29日自澳洲進口的22.99公噸「豬其他可食部位」檢出0.001PPM萊克多巴胺，為開放後首批進口含萊劑豬肉進入巿場。圖為示意圖。（記者林俊良／攝影）

一批重達22.99公噸的澳洲 進口冷凍豬腳，驗出0.001ppm的萊克多巴胺，是台灣自2021年開放含瘦肉精萊克多巴胺（簡稱萊劑）豬肉及豬其他可食部位進口以來首度驗出，引發各界議論；消基會擔心民眾吃進萊克多巴胺，呼籲政府公布該批進口肉品流向。在野立委質疑此事將成「美國萊豬輸台的敲門磚」。

食藥署表示，該批冷凍豬腳依規定查驗並抽樣送驗乙型受體素，檢出萊劑0.001PPM，符合「動物用藥殘留標準」於該類產品殘留容許量0.01PPM內，並於4月29日依規定核發輸入許可通知，並顯示於「豬肉儀表板」，未來持續依「食安優先、科學分析、國際標準、市場稽查」4原則辦理。

消基會董事長鄧惟中說，民眾豬肉食用量大於牛肉，希望食藥署以行政手段嚴格稽查，並公布該批豬腳流向，是否直接供人食用或至加工廠，且比起肉品產地來源，民眾更在意「含不含瘦肉精」標示，消費者要有知情權，政府除了揭露流向，未來更要標示食品查驗結果，不能只說產品沒問題、在合格標準範圍內。

另外，政府擬開放日本 全齡牛進口，並於3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，未來擬取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，但狂牛症高風險部位仍禁止進口。該草案將於今天預告期滿，後續將視各界意見滾動式討論。食藥署表示，何時上路沒有預設立場與期程，將彙整各界意見再綜整評估。

台灣開放萊豬以來，首度有進口豬肉被驗出萊劑，在野立委認為這次萊豬叩關將成「美國萊豬輸台的敲門磚」。國民黨立委許宇甄昨批評，台幣升值之際，進口萊豬變便宜，進口商棄守過往承諾，但賴政府卻當沒看到；賴政府卻還狀況外，行政院長卓榮泰應下台負責。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，台灣對萊劑安全容許值是接軌國際且更嚴格，相關檢測都在執行中，這些都是事實，請在野看待食安議題要回歸專業，而非總是政治思考。

首批進口萊豬抵台之際，台灣受美國對等關稅 衝擊，正以「零關稅」作為談判基礎，除了貿易逆差外，美國也點名台灣進行「非關稅貿易障礙」，其中包含美豬標示、基改大豆進校園等都是美方關切項目。賴政府也將消除非關稅貿易障礙列為談判策略，外界關注美豬、美牛進口限制是否鬆綁。

針對目前對美談判進度及細節，行政院經貿辦昨天指出，基於台美雙方默契，對於相關會談細節，沒有進一步說明；至於下次談判會議時間，台美雙方同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作，如有相關訊息，將適時對外說明。