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教宗葬禮 賴總統派陳建仁任特使 惹「降級」質疑

台灣新聞組／台北24日電
前副總統陳建仁（左）2022年9月獲已故教宗方濟各（右）頒發宗座科學院院士證章。(圖／駐教廷大使館提供)
前副總統陳建仁（左）2022年9月獲已故教宗方濟各（右）頒發宗座科學院院士證章。(圖／駐教廷大使館提供)

教宗方濟各辭世，教廷將在當地時間26日上午舉行葬禮，外交部昨表示，賴清德總統指派前副總統陳建仁擔任總統特使，代表前往教廷出席葬禮弔唁；外交部次長吳志中說，陳建仁見過方濟各六次，「是對梵蒂岡表達我們懷念及不捨的最佳人選」。

外界關注賴總統是否親赴方濟各葬禮，吳志中表示，政府全力交涉讓總統可去，但也知道教廷有自己的國際關係考量，所以還在討論。

外交部昨下午宣布，由陳建仁擔任總統特使赴教廷出席方濟各葬禮。吳志中說，「陳建仁是我們覺得最好的」，因為陳建仁見了已故教宗六次，陳的院士證章是方濟各所頒，所以陳建仁與方濟各關係最深。

2005年教宗若望保祿二世逝世，時任總統陳水扁曾赴教廷參加追思；2013年方濟各就職彌撒，前總統馬英九也出席觀禮。媒體詢問，此次由陳建仁出席是否有降級情況？吳志中說，每次都有不同的作法，不管是陳前總統或馬前總統參加，「他們都並不熟悉」。

是否有來自北京的壓力？吳志中說，日前才知道教宗逝世的消息，前天才決定葬禮會在26日舉辦，時間上非常壓縮，可以討論的時間也不多，陳建仁是目前的最佳人選。

賴總統昨赴天主教台北總主教公署設置的教宗方濟各靈堂追思，依照儀節，上香、獻花、獻果、獻爵，並向教宗遺像行三鞠躬禮。隨後賴總統與教會人員寒暄，感謝天主教對社會貢獻。賴總統表示，他常引用方濟各的話「一個好的牧羊人，身上要有羊群的味道」，他也是這樣期許自己。

國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭昨也到方濟各靈堂追思，朱立倫說，方濟各一生致力於推動社會公義、環境保護、宗教包容與教會改革，不僅是全球信仰者的精神典範，更是人性尊嚴的象徵。

對於陳建仁擔任總統特使，代表台灣前往教廷出席葬禮弔唁，中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均認為，陳建仁是適合，但不是最優人選；雖然陳建仁和教廷關係良好，被封為「聖騎士」，也受封教廷宗座科學院院士，但以前例來看，若賴清德總統無法出席，找副總統蕭美琴來代表也還算維持高度，現在是連蕭副總統都不行，看得出來外交部的努力可能沒有得到正向回應。

賴清德總統（左二）23日前往天主教台北總主教公署的教宗靈堂表達追思。(記者曾學仁...
賴清德總統（左二）23日前往天主教台北總主教公署的教宗靈堂表達追思。(記者曾學仁／攝影)

方濟各 教宗 賴清德

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