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觀光未鬆綁 兩岸續槓 鄭文燦：陸未開放台 「非常奇怪」

台灣新聞組／台北14日電
行政院副院長鄭文燦喊話大陸開放旅遊團登台。(本報資料照片)
行政院副院長鄭文燦喊話大陸開放旅遊團登台。(本報資料照片)

中國大陸日前開放出境團體旅遊138國，台灣未入列，行政院副院長鄭文燦昨天喊話說，很多陸客都想來台，陸委會也宣布研議解禁兩岸旅遊團，但對岸恢復開放138個出境旅行團國家，仍未開放台灣，「非常奇怪」，期望對岸鬆綁禁令，讓兩岸對等互動交流。

針對兩岸觀光何時恢復，大陸國台辦發言人陳斌華昨天說，希望台灣方面順應民意，撤除「不光彩、不必要」的限制。陸委會副主委兼發言人詹志宏則回應說，「如果這句話是他們在反省自己的話，我非常歡迎。」

由於各界期盼明天交通部觀光局升格為觀光署時，能夠宣布赴陸旅遊團解禁令，但觀光業者目前仍等不到好消息。

陸委會是在8月24日宣布恢復兩岸觀光旅遊相關規畫，就團體旅遊方面，包括採「逐步漸進」方式，展開一個月準備期，規畫陸籍團客赴台、台灣組團赴陸初期每日以2000人次為限等，並將「視陸方回應，再確定實施日期」。

交通部長王國材表示，陸委會除宣布研議解禁兩岸旅遊團，台灣歡迎陸客團，持續透過管道讓對岸了解。他期待對岸，這個月善意回應，「目前還沒看到」。有些觀光業者到行政院、交通部陳情，政府也和業者說明，應建議對岸，開放是雙邊開放，台灣已釋出善意，業者也會到對岸努力。

詹志宏表示，恢復兩岸觀光，大陸迄今對台建議仍無正面回應，這樣下去，兩岸民眾沒有辦法順利地相互到訪。他說，若陸方能體會到這點，讓兩岸人民往來更順暢，這才是兩岸人民之福。

陳斌華指出，民進黨當局對恢復兩岸旅遊和交流附加一系列條件，企圖瞞天過海，名為「恢復」、實則拒不解禁，名為「放寬」、實則加強限控。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，陸委會日前宣布推動恢復兩岸團體旅遊規畫，但初期規畫陸籍團客卻限額每天兩千人次，設條件門檻，形同干預市場自由，業者並不樂見。他分析，若拿掉門檻大陸還不開放，那是他們的問題，但若要講究對等，台灣就不該先限額。

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