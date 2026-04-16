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鄭麗文訪陸台灣民主基金會埋單 藍：政黨交流 合法申請

記者鄭媁／台北16日電
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國民黨文傳會主委尹乃菁表示，鄭麗文訪陸經費國民黨是合法提出申請。（本報資料照片）
國民黨文傳會主委尹乃菁表示，鄭麗文訪陸經費國民黨是合法提出申請。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行，但有媒體報導指，此行花費480萬元，是向外交部捐助成立、並由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請經費。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，國民黨是合法提出申請，從事政黨交流。

報導指出，鄭麗文訪陸團一行共35人，訪陸6天的行程包括機票、住宿、膳食及零發的費用共480萬元，是向台灣民主基金會申請經費，這趟訪陸行全由國庫埋單。

尹乃菁今受訪時回應，民主基金會成立的初衷，是要推動台灣的政黨、智庫和亞洲，以及世界各國進行交流，來宣揚台灣的民主自由、人權的價值。中國民黨作為在野黨，這一次在鄭麗文的率領之下，到中國大陸進行2026和平之旅，所以國民黨是合法向台灣民主基金會提出申請，從事政黨交流。

尹乃菁表示，作為在野黨，國民黨到中國大陸訪問，就恰恰顯示台灣是民主、自由體制的國家，政黨會輪替，國民黨正常地跟大陸進行政黨交流，如果民進黨政府願意回歸到1992年，由兩岸政府授權的海基會和海協會在香港會談的時候達成的九二共識，兩岸共同的政治基礎，並且廢棄台獨黨綱，民進黨也可以向台灣民主基金會提出政黨交流的申請補助款項，和中國共產黨進行政黨交流。

韓國瑜 國民黨 鄭麗文

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