審計部總決算審核報告「爆政府料」 遭陳菊施壓？

監察院長陳菊要求審計部設發言人，被國民黨立委批評不當施壓及越權。(記者潘俊宏／攝影)

審計部「爆政府的料」被盯上？審計部上月公布去年度中央政府總決算審核報告，不少資料成了在野黨批評施政不力的佐證。監察院長陳菊上月在院會要求審計部應設發言人，依事實適度澄清，被國民黨 立院黨團總召曾銘宗認為是不當施壓及越權。陳菊辦公室表示，陳菊高度尊重審計部獨立行使職權，否認有施壓情事。

審計部不久前公布去年度中央政府決算審核報告內容，包括前瞻基礎建設、居住正義、能源轉型、特別預算 ，直指蔡總統任內提出11項特別預算，總金額逾2兆元（台幣，下同，約627億美元），都是舉債支應；在野黨據此批評執政黨「債留曾孫」。另外，審計部報告也指蔡政府能源轉型全數落後，蔡總統社宅政策7年完工僅2萬多戶，遠低於弱勢需求等。

上月間，陳菊在監察院院會中提到審計部報告，雖表達尊重審計部獨立行使職權，但也詢問審計長陳瑞敏，決算報告何以引發外界不同解讀與落差？希望審計部設發言人，依事實適度澄清，也期盼監委可就教審計部；多位監委發言附和陳菊看法。

陳瑞敏現場回應，決算報告發布後所獲評價有褒有貶，尊重多元開放且包容的社會，由於行政機關多已說明，經評估後便未再回應；他要求審計部同仁秉持客觀公正、陳述事實的精神監督審查，使國家財務發揮最大效能。

「審計部本於職權做出決算報告何錯之有？」曾銘宗認為，審計部點出政府太多施政缺失，恐影響執政黨選情而觸怒上意被修理，面對陳菊和眾監委輪番砲火「關切」的壓力，絕非審計部承受得起，國民黨立院黨團堅定捍衛審計長，立法院馬上要審理明年度中央政府總預算，若監院對陳菊帶頭不當干預審計權而沒給出個合理解釋或道歉，將罷審監院預算以示抗議。

曾銘宗說，有知情人士透露，陳菊在院會詢問審計部後，8月31日在宜蘭舉辦的監委共識營也把審計長找去列席，安排半小時與監委交流意見時間，由監委陳景峻主持，「無緣無故叫審計長參加過去不會列席的活動，是否處罰或殺雞儆猴？」

陳菊辦公室表示，陳菊高度尊重審計部獨立行使職權，並無施壓情事；在院會中的發言，旨在希望事實不要被扭曲，若外界有引述自決算報告的錯誤資訊或斷章取義，審計部應秉持釐清事實原則，不帶政治立場向外界說明。

副審計長李順保表示，相信陳菊出於善意提醒審計部，希望事實不要被扭曲，審計部並無感受到被施壓。他說，審計部有發言人機制，要不要回應會針對不同狀況妥適衡量，原則上若引述決算報告資料錯誤，例如報告寫300億元、新聞報導寫成400億元，就會澄清、說明，但若根據審計部資料衍生的新聞議題，由對應的行政部門回應較恰當。「過去都是如此運作，審計部作為獨立機關，尊重外界相關看法」。

審計部在重要議題指政府缺失非頭一遭。今年3月鬧蛋荒，審計長陳瑞敏在立法院備詢指出，審計部2021年就發現農委會（今農業部）雞蛋 產量掌握數據失真，也不夠即時，影響決策判斷，已提審核意見，請農委會更新即時掌握雞蛋產量數據；去年10月也對立院提交新冠肺炎疫苗採購、接種等相關作業執行情形的查核報告，指出多項缺失。