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英系資政被控性騷 府稱沒調查權 黨內憂衝擊賴清德選情

記者丘采薇、林銘翰／台北5日電
民進黨近日爆出多起性騷擾案，民進黨為避免被害人遭嚇阻，將全面提供法律幫助。示意圖，非新聞當事人。（記者許正宏／攝影）
民進黨近日爆出多起性騷擾案，民進黨為避免被害人遭嚇阻，將全面提供法律幫助。示意圖，非新聞當事人。（記者許正宏／攝影）

民進黨近日陸續爆發黨工遭性騷擾及黨務主管吃案事件，前天又爆出一名「小英之友會」高層、現任總統府資政涉及多次性騷擾，總統府昨天表示，目前請小英之友會以保護當事人權益為基礎啟動調查，因事件發生的人事物地都非總統府管轄，府方目前沒有調查權，「此案我們也會持續關心，釐清事實後，將依照規定議處。」

被視為台灣婦運先驅之一的前副總統呂秀蓮昨天表示，民進黨至今所引爆的性騷擾疑雲，均發生在蔡英文總統兼任黨主席之時；總統日理萬機，又要兼任黨主席，將政權與黨權一把抓，但上帝也不會因此每天多給幾小時，疏誤懈怠在所難免。她呼籲大家認真思索「總統應該要兼任政黨主席嗎」，應修改政黨法，徹底拆解黨國一體。

根據「總統府資政國策顧問遴聘辦法」第六條規定，「資政、國策顧問受聘期間，有下列各款情事之一者，應予解聘：一、有危害國家安全或重大利益之行為。二、有重大影響政府聲譽之行為。」不過，在調查尚未出爐之前，總統府並沒有相關動作。

由於此案關鍵人物為民進黨「英系」背景，被指控的總統府資政身分已經呼之欲出，此事若持續延燒、失血，勢必衝擊民進黨總統參選人賴清德選情，讓英系面臨壓力愈來愈大。

黨內認為，總統府必須嚴肅面對此事，不能輕輕放下，但是否能深入調查，還要看當事人是否願意配合；雖然總統府自稱沒有調查權，但也有責任讓調查更順利。

黨內人士也透露，雖然蔡英文總統已經沒有連任壓力，但「小英之友會」是為了支持蔡總統而成立的組織，再加上現任榮譽總會長是衛福部前部長陳時中，蔡總統應督促相關調查盡速水落石出。

陳時中日前表示，性騷擾不論身分，都是零容忍；處理性騷擾都有一定的程序，在單位中成立小組，進行相關調查跟討論，在法律上予以適當協助，仍要尊重當事人意願，這都是重要程序，但他是第一次聽說，會去了解一下。

性騷擾 民進黨 陳時中

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