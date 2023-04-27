我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

反對警察變第二陸軍 盧秀燕：不是好分工

記者劉柏均、江良誠╱綜合27日電
政府計畫擴大保警為第二陸軍，台中市長盧秀燕認為警方已負起治安重責，不應加重工作。(本報資料照片)
政府計畫擴大保警為第二陸軍，台中市長盧秀燕認為警方已負起治安重責，不應加重工作。(本報資料照片)

民進黨政府決議擴編保二總隊，還要接受軍事訓練，變身「第二陸軍」引發議論。立委江啟臣指出，戰時有戰時的安排，應避免多頭馬車；台中市長盧秀燕也表示「反對」，認為警方已負起治安重責，不應加重工作；立委馬文君說，基層警力不足，不時傳出過勞死，現在再搞「第二陸軍」，未來不只缺兵，還可能缺警，讓治安進一步惡化。

國民黨立委游毓蘭日前指出，警政署為提升平戰轉換能力，打算自5月22日起，以4周時間培訓戰術師資種子教官；課程內容包括各式兵器教練、手榴彈實彈投擲、小部隊戰鬥及城鎮限制空間戰鬥等；種子教官受訓完畢後，還要調訓10個梯次，總共5500人。

馬文君說，保二總隊「第二陸軍」消息一出，引發警員恐慌反彈，內政部長林右昌急忙澄清：沒有戰鬥任務，但只怕他自己說這話，也沒有把握。

江啟臣表示，軍警消各司其職，將本質學能做到最好是最基本的，戰時有戰時安排，什麼工作、做什麼服務，這是本分，法律清楚規範，各行各業戰時應做什麼，平時應做什麼，軍、警如何安排，並非多頭馬車，屆時責任難釐清，也不利工作執行。

盧秀燕也反對此事，她說，警察就是警察，負責治安跟公安；軍人則負責軍事部分，若警、軍混成一家，不但民眾無法辨別，也會耽誤原來的工作；例如警察要負責公安、治安，還要上戰場，恐怕不是一個分工的好方法。

馬文君說，台灣警力缺口，不下於兵力缺口，挖東牆，補西牆，會不會引發惡性循環，原本募兵不順，日後連募警都不順。基層警力都缺，不時傳出基層警員過勞死，不如優先充實基層警力，拯救基層警員過勞，改善日益惡化的治安問題。

馬文君表示，若發生戰爭，「第二陸軍」究竟是歸誰指揮？國防部？還是內政部？若是歸國防部管理，那要怎麼納編人力？若由內政部管理，又有誰能指揮警察遂行作戰任務？政府標新立異，不如務實一點，治安維護，才是警察本務。

警察 內政部 公安

上一則

陳致中解職 藍議員：聽媽媽的話還是要有成年人判斷

下一則

許淑華稱為她難過 徐巧芯酸假掰：感到噁心

延伸閱讀

議員問會否北漂當行政院長？盧秀燕笑而未答

議員問會否北漂當行政院長？盧秀燕笑而未答
江啟臣：蔡英文過境美國低調沒驚喜 回程返美可再觀察

江啟臣：蔡英文過境美國低調沒驚喜 回程返美可再觀察
全美台聯會年會 9月新州登場 積極邀訪台灣政界人士

全美台聯會年會 9月新州登場 積極邀訪台灣政界人士
新聞評論／從盧秀燕的「客氣」看蔡政府的浮誇

新聞評論／從盧秀燕的「客氣」看蔡政府的浮誇

熱門新聞

台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬