反對警察變第二陸軍 盧秀燕：不是好分工

政府計畫擴大保警為第二陸軍，台中市長盧秀燕認為警方已負起治安重責，不應加重工作。(本報資料照片)

民進黨政府決議擴編保二總隊，還要接受軍事訓練，變身「第二陸軍」引發議論。立委江啟臣指出，戰時有戰時的安排，應避免多頭馬車；台中市長盧秀燕也表示「反對」，認為警方已負起治安重責，不應加重工作；立委馬文君說，基層警力不足，不時傳出過勞死，現在再搞「第二陸軍」，未來不只缺兵，還可能缺警，讓治安進一步惡化。

國民黨立委游毓蘭日前指出，警政署為提升平戰轉換能力，打算自5月22日起，以4周時間培訓戰術師資種子教官；課程內容包括各式兵器教練、手榴彈實彈投擲、小部隊戰鬥及城鎮限制空間戰鬥等；種子教官受訓完畢後，還要調訓10個梯次，總共5500人。

馬文君說，保二總隊「第二陸軍」消息一出，引發警員恐慌反彈，內政部 長林右昌急忙澄清：沒有戰鬥任務，但只怕他自己說這話，也沒有把握。

江啟臣表示，軍警消各司其職，將本質學能做到最好是最基本的，戰時有戰時安排，什麼工作、做什麼服務，這是本分，法律清楚規範，各行各業戰時應做什麼，平時應做什麼，軍、警如何安排，並非多頭馬車，屆時責任難釐清，也不利工作執行。

盧秀燕也反對此事，她說，警察 就是警察，負責治安跟公安 ；軍人則負責軍事部分，若警、軍混成一家，不但民眾無法辨別，也會耽誤原來的工作；例如警察要負責公安、治安，還要上戰場，恐怕不是一個分工的好方法。

馬文君說，台灣警力缺口，不下於兵力缺口，挖東牆，補西牆，會不會引發惡性循環，原本募兵不順，日後連募警都不順。基層警力都缺，不時傳出基層警員過勞死，不如優先充實基層警力，拯救基層警員過勞，改善日益惡化的治安問題。

馬文君表示，若發生戰爭，「第二陸軍」究竟是歸誰指揮？國防部？還是內政部？若是歸國防部管理，那要怎麼納編人力？若由內政部管理，又有誰能指揮警察遂行作戰任務？政府標新立異，不如務實一點，治安維護，才是警察本務。