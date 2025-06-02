這個國家也搶當「矽島」 傳將提供高額補貼 吸引台積電設廠

愛爾蘭政府上月提出「矽島」半導體戰略，以提升該國在半導體業的地位。 （歐新社）

愛爾蘭政府日前發表旨在提升該國在全球半導體業地位的新戰略，搶當下一個「矽島」，並傳可能提供價值數十億歐元的補助，以吸引台積電 和三星電子等科技大廠投資設廠。

愛爾蘭企業、觀光 暨就業部長柏克（Peter Burke）5月中旬表示，為支持歐盟 的「歐洲晶片法案」和「歐洲數位十年」計畫，政府已發起「矽島：國家半導體戰略」，將透過創造高價值工作機會、吸引大型投資和加強國家在半導體科技的領導地位，為愛爾蘭的半導體業發展規劃出清楚路線圖。

柏克表示：「我們正在把眼光放在下一個領域：半導體。愛爾蘭已有很強的半導體基礎，擁有130家本土和跨國公司，20,000個就業機會，和價值135億歐元（154.1億美元）的年出口額。但在獲得正確的支持下，我相信我們將能做到更多。在2040年以前，愛爾蘭將可望協助創造34,500個半導體新工作。」

在這項戰略中，愛爾蘭政府提到，將透過跨政府和跨部門的合作，開發占地500英畝以上的具戰略規模和重要性的土地，以容納來自半導體業的製造投資。

而根據Business Post掌握的消息，愛爾蘭政府希望以大幅折價的方式，提供經開發、可用於高科技製造的戰略用地，來說服像是台積電等晶片大廠到愛爾蘭設廠。愛爾蘭投資發展局對於收購或使用這些戰略性土地的資金需求介在10~20億歐元。提供優惠價格將實質等於在補貼這些廠商。愛爾蘭政府的目標是吸引到至多三座晶圓代工廠和一座先進製造廠。