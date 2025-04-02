川普宣布對等關稅 加日越星馬各國反應一次看

川普總統宣布將以國家為基礎課徵對等關稅，各國受到衝擊的產業及反應將陸續浮現。(歐新社)

川普總統今天宣布將以國家為基礎課徵對等關稅 ，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，各國受到衝擊的產業及反應將陸續浮現。

川普（Donald Trump）為了減少貿易逆差、降低國內賦稅、製造業回流與減低國債，選定4月2日的今天為美國「解放日」（Liberation Day），他下午在白宮玫瑰花園（Rose Garden）舉行的「讓美國再次富裕」活動上，宣布對全球各國徵收「對等關稅」，並簽署相關行政命令。

根據資料，美國將對日本 、韓國、印度、瑞士、印尼、馬來西亞、南非、孟加拉、斯里蘭卡分別課徵24%、25%、26%、31%、32%、24%、30%、37%、44%關稅。英國、巴西、新加坡、澳洲等國對美國課徵10%的稅，美國將回敬同樣10%的對等關稅。

美國對等關稅表。（製表／世界新聞網）

在今天之前，川普已對鋼鋁徵收25%關稅，明天起還將對輸美汽車徵收25%關稅，他也對中國商品加徵20%關稅並揚言對加拿大、墨西哥課徵關稅。

加拿大汽車製造業2023年輸美總額530億加幣（約新台幣1.2兆元）。因為加美汽車業供應鏈高度整合，川普對加拿大祭出高關稅，加拿大也被迫回擊對等關稅，關稅疊加效應恐將讓整個產業鏈崩潰。

加拿大汽車零件製造商協會主席伏爾佩（Flavio Volpe）舉例稱，來自安大略省利納馬（Linamar）公司的廢料要7次跨越加拿大、美國和墨西哥的邊境，最終才變成為汽車提供動力的自動變速器，「怎麼可能經得起不斷來回疊加的關稅？」

在加拿大經營汽車和房地產領域的曾耀華表示，美國關稅對加拿大造成的傷害短期內非常大，例如東岸安大略省的汽車業和西岸卑詩省的木材業，可以說幾乎全依靠出口美國而存活。「突然被斬斷了經脈，你可以想像那種無助感」。

他說，加拿大可能會出現停滯性通膨，不少人將失業，但物價仍居高不下。

此外，加拿大是美國最大的油氣供應國，97%的油氣產量都銷往美國，2023年輸美油氣總貿易額達1430億加元，其中最大的供應省份是亞伯達省。川普政府對加拿大能源業雖僅徵收10%關稅，但也造成了額外143億加幣的成本。

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）精通加美關係的政治系講師普雷斯特（Stewart Prest）表示，這是一個危機，也是一個轉機，加美關係出現了本質性的改變，會打破一些固有的思維和制度。「加拿大人民和美國人民仍然有很深的聯繫，但現在很多人已經不認為加美是朋友了，比較像是對手」。

加拿大過去總是出口原油和原木材，很少在加拿大加工或製造商品。卑詩省布林克森林產品公司 （Brink Forest Products） 老闆布林克（John Brink）表示，他想開始生產增值木製品，而不再是單純出口原木。

●日本24%

日本首相石破茂近日強調，「將徹底詳查對日本國內產業與就業的影響，並採取必要的萬全措施」，並表示將與執政黨儘早協調因應關稅的具體內容。

石破政府決定在日本設置1000處特別洽詢窗口當作短期性對應措施，以因應中小企業的擔憂。他表示，「若企業活動受到影響，將全力確保資金周轉順暢」。

特別汽車產業是支撐日本經濟的骨架，對於川普政府對汽車及汽車零件追加課稅一事，日本朝野政黨對此懷強烈危機感。日本執政黨自民黨政調會長小野寺五典近日指出，「這對日本而言是很大的經濟危機」。

他表示，「如果美國也對汽車零件追加課稅的話，日本全國各地將受到影響，問題嚴重」。

●印尼32%

印尼拉塞蒂亞穆利亞大學（Universitas Prasetiya Mulya）商學院分析，印尼政府需拓展多元市場，並加速完成「印尼－歐盟全面經濟夥伴關係協定」（I-EU CEPA），並提高國內產品的競爭力，以加強與各國貿易談判，特別是美國。

印尼出口商協會（GPEI）也呼籲政府立即完成「印尼－歐盟全面經濟夥伴關係協定」，並表示，這將能促進勞動密集型產品出口。

印尼貿易部長章溥帝（Budi Santoso）日前表示，印尼不會像加拿大和歐盟那樣採取報復行動，而是確保與美國維持貿易關係。

章溥帝說：「我們不希望這樣做（對美採取報復），而是要與他們成為朋友，這樣他們才會繼續接受我們」。

●越南46%

越南相關人士分析，在越南的跨國電子廠對關稅沉著以對，主要是當初在設廠時已把相關風險計算進去；再來是越南的工人與中國相較還是便宜了一大半，可以抵銷關稅成本，企業不會受關稅單一因素影響就思考去留問題。

越南媒體Vnbusiness報導，越南安強木業公司董事長黎德義（Le Duc Nghia）表示，他們公司已加強優化生產流程來降低成本，減輕美國進口商的負擔；同時重新開拓曾經暫停的市場，如澳洲、日本，並積極發展越南國內市場。

越南專家建議，越南除繼續購買美國優勢產品，如飛機、醫療設備、農產品等，還可加強越南與17個已簽署自由貿易協定（FTA）國家的經貿關係，包括歐盟、日本、韓國、新加坡等，分散美國帶來的關稅壓力。

●馬來西亞24%

馬來西亞北方大學（UUM）經濟學教授林福炎（Hock Eam Lim）表示，馬來西亞雖是開發中國家，享有美國提供特別關稅優惠，川普的對等關稅對大馬是一個隱憂。

馬來西亞拉曼大學（UTAR）經濟學教授黃錦榮（Chin-Yoong Wong）受訪，大馬不可能如同台積電也能大規模的赴美投資設廠，馬來西亞沒有這個優勢，因此，調降對美國的關稅應是對大馬傷害最小的作法。

根據大華銀行（UOB）報告，電氣與電子、橡膠、傢具和光學與科學設備，是馬來西亞對國美出口的4大領域，關稅增加將導致這些行業的競爭力受到嚴重衝擊。電氣與電子產品占大馬總出口額約40%，也是對美國出口的主要產品，大馬的橡膠產品占對美國出口總額2.9%，傢俱占3.5%，光學與科學設備占9%。

●新加坡10%

星展集團經濟師蔡漢廷近日分析，與其他東協經濟體的貿易順差不同，新加坡對美國的商品和服務貿易呈現逆差，因此面臨的美國關稅直接風險有限。

經濟學家瓦爾瑪（Sonal Varma）分析，美國對歐洲聯盟加徵關稅，對亞洲的化學和醫藥領域衝擊最大，尤其是新加坡和日本。因為這兩個國家和歐盟簽署自貿協定，品質和監管水準較高，歐盟從新加坡和日本進口產品，再賣到利潤好的美國市場。