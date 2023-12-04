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日本蟹肉價格比去年暴跌逾三成 竟與此事有關

編譯林聰毅／綜合外電
由於俄國進口激增情，日本國內蟹肉的價格較去年大幅慘跌三成以上。俄烏戰爭使俄國蟹肉遭制裁而被其他市場拒於門外。（取材自alibaba.com）
由於俄國進口激增情，日本國內蟹肉的價格較去年大幅慘跌三成以上。俄烏戰爭使俄國蟹肉遭制裁而被其他市場拒於門外。（取材自alibaba.com）

秋冬是台灣吃螃蟹的季節，在日本蟹肉也被認為是冬季美味，按理這種當令美食的行情就算不漲，也不至於大跌。但由於俄羅斯進口激增，日本蟹肉的價格今年較去年大幅慘跌三成以上，原因是俄國蟹肉因俄烏戰爭遭制裁而被其他市場拒於門外。

日經新聞報導，日本消費的蟹肉大部分來自進口。 目前，俄羅斯捕獲的雪蟹在批發市場上的售價約為每公斤2,000 日圓（14美元），比2022年的平均價格下降33%。

加拿大蟹肉目前的售價為每公斤1,800日圓，而挪威產品的售價為每公斤1,900日圓，分別比去年的平均價格下降了32%和51%。產自俄羅斯的紅帝王蟹售價約為每公斤5,000日圓，比2022年的平均價格便宜38%。

蟹肉價格大跌可回溯至俄羅斯入侵烏克蘭。為了制裁莫斯科，日本於2022年4月調高對俄羅斯海鮮的進口關稅。有別於伏特加和木材等產品，俄國海鮮並未面臨批發進口禁令。

日本水產廳官員說，將俄國螃蟹列入黑名單「將對日本的海鮮加工業產生重大影響」。

2021年俄羅斯海鮮進口額占日本海鮮總進口額的8.6%，但56%的螃蟹進口、46%的海膽進口，以及56%的鱈魚卵進口均來自俄國。

美國於2022年3月對俄羅斯海鮮實施批發禁令。業界人士說，美國曾是俄羅斯最大的蟹肉消費國。

日本福井縣立大學漁業經濟學副教授東村玲子（Reiko Higashimura）表示：「與稻米、小麥和其他主食不同，螃蟹是一種奢侈品。」 「從外交角度來看，螃蟹很容易成為進口禁令的目標。」

隨著美國的封鎖，俄羅斯蟹肉開始轉進日本和其他亞洲市場。 2022年，日本螃蟹進口額增加11%，達到749億日圓（5.08億美元），其中俄國螃蟹的占比擴大至64.8%，達到485億日圓。

日本 俄羅斯 俄國

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