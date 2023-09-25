保障產業現場人力 南韓發給外籍人才簽證 擴大至3.5萬人

為確保產業現場及各地方經濟活動所需人力充足，南韓法務部今天宣布將發給外籍人才的「熟練技能人力」簽證額度擴大至3.5萬名。圖為南韓法務部長韓東勳。（歐新社）

為確保產業現場及各地方經濟活動所需人力充足，韓國法務部今天宣布將發給外籍人才的「熟練技能人力」簽證 額度擴大至3.5萬名，同時也將業者可雇用的外籍人力占比提高。

韓國法務部今天宣布即日起實施「熟練技術人力3萬5000名革新擴大方案」，原本每年僅發給2000名技術人力的簽證（E-7-4）資格擴大至3萬5000名，除了中央部會外，地方政府、企業單位都有權推薦旗下外籍勞工 申請簽證。

根據韓國現行規定，以「單純勞務」（E-9）簽證來到韓國工作的外籍勞工，若無法取得E-7-4簽證，在韓國工作滿10年後就必須離開，否則將變成非法居留，這次新措施有助留下更多在韓國擁有豐富工作經驗的外籍勞動力。

企業單位可雇用的外籍勞工數，也從原訂的本國籍勞工人數的2成，提升至3成，符合核心產業等特定條件的單位可雇用外籍勞工數，最多可達本國籍勞工的一半。

新規定的申請條件也比先前要求更高，除一定要取得工作1年以上的服務單位推薦外，韓語能力也成為必要條件，且取得E-7-4簽證後，必須在目前服務的職場繼續工作至少兩年；非法居留、滯納稅款、犯罪前科遭罰金100萬韓元（約新台幣2.4萬元）以上者皆不得申請。

外籍勞工取得E-7-4簽證後，若能滿足取得簽證後在韓居留5年以上等條件，將可逐步換簽取得永居權（F-5）。

韓國法務部長韓東勳表示，世界各國都在努力爭取寶貴的勞動力，法務部未來也將持續擬定吸引外國人才的策略；這次發布的熟練技術人力簽證審查過程中，將以企業及地方政府的工作現場意見為最優先，將簽證發給真正對國家利益有貢獻的外籍勞工。