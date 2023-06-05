華爾街日報：外資轉向「中國+N」戰略分散營運風險

圖為紐約蘋果直營店內陳列iPhone 14系列。（中央社）

華爾街日報今天報導，外資企業因應在中國營商的風險增加，如美中貿易戰加劇及中國工資水漲船高等，紛紛分散投資，將生產業務從一度是世界工廠的中國轉移到多個國家，實施「中國+N」戰略。

報導提到，過去10年外資都在尋找替代中國的其他生產基地。最初要將生產基地遷離中國，因為中國的工資日益水漲船高，外資需尋找勞工成本更低的地方。

2018年美中貿易戰加劇後，加速外資尋找中國以外的生產基地。

近年的不穩定因素，如地緣政治動盪、COVID-19疫情重創不同地方的供應鏈、美中之間的大國競爭升級為激烈對抗、中國政府對外企的立場愈發不可預測、俄羅斯對烏克蘭的戰爭提醒大家，重大衝突仍有可能發生，使外資紛紛轉向「中國+N」戰略。

「中國+N」戰略是指外資要在中國以外建立多於一個的生產基地，因為沒有一個國家可以容納所有從中國遷出的生產。

如越南 對商業友好，但沒有足夠的技術熟練工；印度 有大量勞動力，但基礎設施參差不齊；墨西哥 靠近美國市場，但與中國的零部件供應商距離遙遠。

這種多元化策略也被稱為「多岸外包」（multishoring）。

實施「中國+N」戰略的外資不乏國際知名品牌生產商，如在中國擁有龐大生產基地的科技巨頭蘋果公司（Apple Inc.），在印度的供應商數量從2018年的7家增至2022年的14家。摩根大通（J.P. Morgan）估計，到2025年全球1/4的iPhone將在印度生產。

同樣由2018至2022年，蘋果公司在越南生產耳機和其他設備的供應商，由14家增至25家。自2018年以來，蘋果公司在歐洲供應商方面的支出增加了50%以上。

生產感測器和遙控器的環球電子（Universal Electronics），計劃關閉旗下2家中國工廠的其中一家，同時擴大在墨西哥的工廠，並在離越南首都河內不遠的地方建立新生產設施。

在納斯達克上市的美國軟體家具製造商Lovesac，也示範了在中國以外不同國家設立生產基地的好處。

川普政府在2018年對中國進口商品徵收關稅後，Lovesac開始將生產從中國南部的工業中心遷往越南。

2020年COVID-19疫情導致各國政府關閉邊境，Lovesac在馬來西亞和印尼的新生產基地仍能繼續生產，並在印度生產某些縫製產品，使公司未曾缺貨。

Lovesac正與合作夥伴在墨西哥和美國建立高度自動化的工廠，目的是在西半球建立一個據點。如果亞洲爆發危機，公司也有能力在西半球提高產量。

全球一些製鞋巨頭多年前已將生產分散於中國、越南和印尼3國，現在更進一步另闢天地。越南一家工廠的經理說，從他們公司採購的主要西方運動鞋品牌，已敦促其公司在孟加拉和印度設立工廠。

不過，報導指出，分散生產要付出很大代價，如企業必須物色新地點、投資培訓人員、還要與當地政府搞好關係。新供應商還要經過培訓才能達到可接受的質量標準，而且在當地採購零部件也可能有困難。