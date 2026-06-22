美牛價格飆漲 今年看升10%

美國牛肉價格創空前紀錄，反映牛隻頭數大減、加上高蛋白飲食需求熱絡，導致價格水漲船高。外界預測，至少到2028年為止，價格都將維持高檔。

美國勞工統計局（BLS）資料顯示，牛絞肉價格在4月觸及歷史新高，達每磅6.9美元，較一年前貴了近1美元；牛排的5月平均價格為每磅12.8美元，也年漲16%。美國農業部 預測，今年牛肉價格將攀升10.1%，價格通膨則在2.8%-18.3%之間。

外界很容易把牛肉價格高漲，歸咎於供給面因素。據美國農業事務聯合會（AFBF），牛隻頭數降至75年低點，反映乾旱持續、利率 高漲、生產成本攀升。AFBF估計，牛隻數量至少到2028年為止，都將維持在低點。

此外，堪薩斯州立大學農業經濟教授湯瑟指出，價格居高不下的更大原因，是美國消費者的需求不斷增加。他說：「肉類正當紅」，美國人轉向高蛋白飲食來改善健康，近年來掀起蛋白質狂熱，推升牛肉需求。新的聯邦飲食指引也建議，「優先攝取蛋白質」，每餐都要吃。湯瑟經營「肉類需求監測」機構，每月訪調美國大眾對肉類的喜好、觀點、需求。