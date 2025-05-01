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Aon研究：吃GLP-1減肥藥 有助雇主降低13%醫療成本

財經新聞組／綜合報導
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對Mounjaro、Ozempic和Wegovy等糖尿病和減肥藥物的需求不斷增加，導致大型雇主的醫療成本不斷上升。對許多人來說，最大的問題是，昂貴的GLP-1藥物是否能夠透過改善勞工健康並降低整體醫療成本而帶來回報。而答案是肯定的。

雇主福利服務公司怡安(Aon)執行長凱斯表示：「主要心血管疾病減少了44%；骨質疏鬆症發病率顯著降低；多種類型的肺炎發病率也顯著降低。」

Aon研究發現，在兩年內，服用GLP-1（glucagon-like peptide 1 agonists）藥物的患者健康狀況的改善會降低勞雇雙方的醫療成本。然而，前期成本仍然高昂。

GLP-1定價每劑超過1000元。隨著藥品的更廣泛批准刺激了更高的需求，這也導致雇主的藥品支出激增。

Aon分析師檢視了2022年至2024年間服用GLP-1藥物的13.9萬名美國員工的醫療理賠數據，這些員工擁有雇主醫療保險。除了藥物成本外，研究還發現GLP-1患者在服藥第一年的醫療費用往往更高，需要更多次就診以監測藥物治療效果，並尋求睡眠呼吸中止症和食道疾病如胃酸倒流等其他問題的幫助。

凱斯說：「費用增加發生在最初的12到15個月內。」「他們正在尋求治療肥胖症潛在疾病的藥物。」

但怡安發現，在使用GLP-1藥物治療的第二年結束時，與未服用該藥物但患有類似慢性疾病和肥胖特徵的勞工相比，服用該藥物的患者的整體醫療保健成本平均下降了7%。對於嚴格遵守藥物治療方案的GLP-1患者，節省的費用高達13%。

節省費用最多的部分是：與未服用該藥物的患者相比，心臟病發作和中風等重大不良心臟事件減少40%以上，糖尿病發病率也減少了。

凱斯表示，透過這些數據，怡安能夠幫助客戶了解為減重用GLP-1藥物以及2型糖尿病患者提供保險承保的回報時間表。

糖尿病 醫療保險 心臟病

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