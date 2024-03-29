第4季GDP上修 首申失業金21萬

在強勁的消費者支出和工廠等非住宅建築的商業投資 的推動下，美國第4季經濟成長速度快於先前的預期。

美國商務部經濟分析局在第4季GDP的第三次預估中表示，上季GDP年化成長率為3.4%，高於先前報告的3.2%。

此次修訂反映了消費者支出的升級、非住宅固定投資以及州和地方政府支出。

雖然聯準會 自2022年3月以來已升息525個基點以平息通膨，但經濟成長率仍高於聯準會官員認為的1.8%非通膨成長率，並繼續跑贏全球。

從收入方面衡量，經濟以4.8%的強勁速度成長。7月至9月當季國內總收入(GDI)成長1.9%。原則上，GDP和GDI應該相等，但實際上不同，因為它們是使用不同且基本上獨立的來源資料進行估算的。

前幾季GDI與GDP之間不斷擴大的差距引起一些經濟學家的擔憂，擔心經濟並不像GDP數據所顯示的那麼強勁。GDI的飆升反映了薪資的上漲。

經濟得到富有韌性的勞動市場支撐，勞動市場保持工資成長並推動消費者支出。第1季成長預期趨近2.0%。

勞工部 發布報告顯示，截至3月23日當周首次申請失業救濟金人數減少2000人，經季節調整後為21萬人。經濟學家預計為21.2萬人。有一周時間落差的持續申領人數增加2.4萬人，達到181.9萬人。