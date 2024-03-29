我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

第4季GDP上修 首申失業金21萬

財經新聞組／綜合報導

在強勁的消費者支出和工廠等非住宅建築的商業投資的推動下，美國第4季經濟成長速度快於先前的預期。

美國商務部經濟分析局在第4季GDP的第三次預估中表示，上季GDP年化成長率為3.4%，高於先前報告的3.2%。

此次修訂反映了消費者支出的升級、非住宅固定投資以及州和地方政府支出。

雖然聯準會自2022年3月以來已升息525個基點以平息通膨，但經濟成長率仍高於聯準會官員認為的1.8%非通膨成長率，並繼續跑贏全球。

從收入方面衡量，經濟以4.8%的強勁速度成長。7月至9月當季國內總收入(GDI)成長1.9%。原則上，GDP和GDI應該相等，但實際上不同，因為它們是使用不同且基本上獨立的來源資料進行估算的。

前幾季GDI與GDP之間不斷擴大的差距引起一些經濟學家的擔憂，擔心經濟並不像GDP數據所顯示的那麼強勁。GDI的飆升反映了薪資的上漲。

經濟得到富有韌性的勞動市場支撐，勞動市場保持工資成長並推動消費者支出。第1季成長預期趨近2.0%。

勞工部發布報告顯示，截至3月23日當周首次申請失業救濟金人數減少2000人，經季節調整後為21萬人。經濟學家預計為21.2萬人。有一周時間落差的持續申領人數增加2.4萬人，達到181.9萬人。

投資 聯準會 勞工部

上一則

小摩：布蘭特油價衝100美元

下一則

半導體業景氣下行 中芯去年淨利腰斬

延伸閱讀

美股早盤平盤波動 復活節前交易清淡 仍邁向2019年來最強Q1

美股早盤平盤波動 復活節前交易清淡 仍邁向2019年來最強Q1
美債務滾雪球 最快5年創新高 華爾街大佬：看起來開始像日本

美債務滾雪球 最快5年創新高 華爾街大佬：看起來開始像日本
美股最前線/牛市已近盡頭 再漲空間有限

美股最前線/牛市已近盡頭 再漲空間有限
博鰲論壇：中國續扮投資主引擎 估亞洲今年GDP增4.5%

博鰲論壇：中國續扮投資主引擎 估亞洲今年GDP增4.5%

熱門新聞

FILE PHOTO: A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-03-17，數位典藏序號：20240318034159041】

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

2024-03-24 19:52
小米汽車SU7定價傳人民幣26.6萬元起。（取自小米汽車微信公眾號）

不是9萬9 小米汽車定價「內部大幅下調」傳是這個數

2024-03-20 12:01
退休族不妨投資兩年為期、利息4.5%的定存。(歐新社)

聯準會降息有譜 退休族、購屋族可投資年利率4.5%定存

2024-03-20 12:09
美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
瑞士馬特洪峰是近年貨幣政策辯論的重要比喻：利率走勢是否會像此山陡峭的三角錐般，升得急、降得也猛。(路透)

降息如下山...台灣意外利率決策能為全球央行引路？

2024-03-22 09:46

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺