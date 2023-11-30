福特恢復財測 勞工成本88億

由於罷工和與美國汽車工人聯合會(UAW)談判的影響，福特汽車在上個月取消財測後，如今又恢復了2023年業績預測。目前預測全年調整後息稅前利潤(EBIT)為100至105億元，調整後自由現金流為50至55億元。相較之下，先前公布的財測為110至120億元的調整後EBIT和65至70億元的調整後自由現金流。福特表示，新的UAW勞工協議預計在合約期間額外支出88億元；該合約將於2028年4月到期。

特斯拉 Cybertruck開始交車

特斯拉自30日開始交車其延宕已久的Cybertruck電動皮卡，基本款起價6萬990元。Cybertruck是特斯拉近4年來推出的首款新車型，對於特斯拉作為創新汽車製造商的聲譽至關重要。在該公司面臨電動車(EV)需求疲軟和競爭加劇之際，Cybertruck也是創造銷售的關鍵，但其助益不如該公司量產的Model 3和Y。

惠而浦出售印度 子公司權益

惠而浦公司表示，將於2024年出售其印度惠而浦有限公司(Whirlpool of India Limited)最多24%的所有權權益。該公司目前透過全資子公司持有惠而浦印度公司75%的股權。在出售部分權益之後仍將繼續保留惠而浦印度公司的多數股權。

英CMA勝訴 有權調查蘋果

英國倫敦上訴法院推翻競爭上訴法庭裁決，判定英國競爭與市場管理局(CMA)勝訴，該機構有權對蘋果公司行動瀏覽器和雲端 遊戲服務進行調查。去年，CMA對蘋果和 Alphabet Inc旗下谷歌在行動瀏覽器領域的主導地位、以及蘋果透過應用商店限制雲端遊戲市場的可能性展開全面調查。蘋果辯稱，CMA「無權」發起此類調查，因為它起步太晚。

克羅格調降全年銷售預期

克羅格(Kroger)調降全年銷售預期，因為食品和雜貨價格放緩，而消費者嚴格控制支出，導致銷售面臨壓力。目前預計2023財年不包括燃料的銷售額將成長0.6%至1%，僅及先前預測1%至2%的低端。分析師平均預期成長0.9%。全年獲利預測下限調升5分，目前預計2023財年調整後每股獲利將在4.5至4.6元之間。分析師平均預期每股獲利為4.53元。