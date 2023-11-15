憂心地緣政治緊張 美國一檔聯邦退休基金將排除投資中港股

由於美中緊張持續升溫，美國聯邦政府主要的退休基金，將採納顧問公司的建議，排除投資中國和香港的掛牌股票。（聯合報系資料照片）

由於美中緊張持續升溫，美國聯邦政府一檔主要退休金 基金將採納顧問公司的建議，排除投資 中國和香港 的上市公司。

規模7,710億美元的美國聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）15日表示，遵循員工和投資顧問公司怡安（Aon）的建議，將更改旗下規模680億美元國際基金所追蹤的基準指數，不再追蹤包含香港上市股票的指數。該基金先前已避免投資中國。

FRTIB國際基金規模680億美元，追蹤的指數將從MSCI歐洲、澳大拉西亞及遠東指數，改為不計美國、中國及香港的MSCI AC世界可投資市場指數」，這項調整將使該基金投資的國家數量倍增，並投資超過5,600檔個股。

MSCI歐洲、澳大拉西亞及遠東指數包括21個已開發市場的798檔中大型股票，相較下，不計美國、中國及香港的MSCI AC世界可投資市場指數涵蓋21個已開發國家與23個開發中市場的5,621檔個股。

FRTIB引述怡安的說法指出，若政府目前限制投資中國，只是要再進一步緊縮對中港投資的開端，這種水準的不確定性已高於投資納入中股、並維持對港曝險的好處。FRTIB為近700萬人管理退休儲蓄帳戶。

華府已以國安為由，不斷限縮美國人能投資的中企範圍。地緣政治風險提高、中國復甦緩慢，也使全球投資人對排除中國的基金需求增加。還有人籲請基金管理業者設立「亞洲盟友」基金，以投資對美國友善的市場，隔絕與中國的緊張關係。

法國巴黎銀行的東亞策略主管呂成（Jason Lui）說，儘管投資於中國的美國政府基金，過去五年來政治壓力日增，但中股近期表現欠佳，增添撤資的合理性。