瑞銀：明年衰退將迫Fed大幅降息

瑞銀預計，隨著美國經濟陷入衰退，聯準會將在2024年降息 多達275個基點，幾乎是市場共識的4倍。

瑞銀在2024-2026年美國經濟展望中表示，雖然美國經濟在2023年將保持韌性，但許多相同的阻力和風險仍然存在。同時該行經濟學家表示，「在2023年克服這些障礙的支持力道將在2024年繼續減弱。」

瑞銀預計，通貨緊縮和失業率上升將削弱2024年的經濟產出，導致聯邦公開市場委員會(FOMC)降息，「一開始是為了防止名目基金利率隨著通膨下降而變得越來越嚴格，然後會在當年稍後用以遏制經濟疲軟。」

瑞銀指出，即使經歷了1980年代以來最激進的升息周期，但截至第3季末的一年，實質GDP成長2.9%。然而自9月FOMC會議以來，殖利率 上升，股市承壓。該行認為，這再次引發人們對經濟成長的擔憂，也代表經濟「尚未走出困境」。

該行估計，2023年財政刺激對經濟成長的上行壓力將於明年消退，而家庭儲蓄 將「降低」，資產負債表將不再那麼穩健。

瑞銀表示，「此外，我們懷疑FOMC是否能夠在經濟不大幅放緩的情況下恢復物價穩定。由於其中許多風險尚未實現，因此雖然2023年的經濟表現優異，但這並不意味著它們就此消退。」

瑞銀指出，「預計2024年經濟成長將大幅放緩，失業率將上升，聯邦基金利率將大幅下降，全年目標範圍在2.5%至2.75%之間。」

瑞銀預計明年年中經濟將收縮0.5個百分點，2024年GDP年增率降至僅0.3%，年底失業率將升至近5%。

該銀行經濟學家表示，「隨著通貨緊縮趨勢增強，預計明年的貨幣政策寬鬆將推動2025年的復甦，將GDP增速推回到2.5%左右，並將2025年初的失業率高峰限制在5.2%。預測2026年成長將放緩，部分原因是預期的財政整頓。」