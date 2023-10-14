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美股最錢線/電動車銷售佳 特斯拉市占降

財經新聞組／綜合報導

汽車研究機構Cox Automotive發表報告顯示，今年第3季美國電動車銷量首次突破30萬輛，但電動車龍頭特斯拉的市占率卻下滑至有記錄以來的最低水平。

數據顯示，第3季電動車銷量同比增加近50%，占汽車業總銷量的7.9%，創歷史新高；去年同期爲6.1%，今年第2季爲7.2%。特斯拉目前約占全美電動車市占率一半，而在今年第1季市占率曾達到62%。

因電動車業競爭加劇，從去年底開始，特斯拉發起全球「降價促銷」，在中國和美國兩個最大市場不時調整不同車型售價。但從特斯拉第3季交車量來看，銷量並未達到預期水平。

數據顯示，特斯拉第3季銷量同比增加19.5%，超過整產業的增速16.3%。特斯拉第3季交車43萬5059輛，低於分析師預期的45萬6722輛，也較第2季下滑；這也是特斯拉自2022年第2季以來首次出現交車量環比下滑。而其競爭對手Rivian的交車量超出分析師預期，並再次確認全年5.2萬輛的產量目標。

產業分析公司Canalys本月初時表示，雖然特斯拉仍在美國占有主導地位，但隨著人們對電動車興趣的不斷增加，對電動車的選擇性也提出更高的要求。

報告指出，更高的庫存水平、更多的產品供應以及價格下行壓力，都刺激了美國電動車銷量的持續線性成長。特斯拉發起的價格戰使9月平均電動車價格從上個月的5.2萬元降至5萬元。

而對於特斯拉的未來，Cox較為樂觀。報告指出，隨著特斯拉電動皮卡Cybertruck的上市，可能會扭轉市占率下降的趨勢。

但也有分析認為，整個9月一直沒有Cybertruck交車的消息，讓市場猜測延後交車原因的同時，進一步引起對特斯拉近期產品線的擔憂。即使特斯拉年底前能夠交車Cybertruck，產量短時間內也很難提升。（財經新聞組）

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