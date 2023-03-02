克魯曼：控制成本、溫和升稅 社安金不會破產

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

社會安全制度及聯邦醫療保險(Medicare)近來頻頻登上新聞熱議，尤其連紐約時報都撰文警告，社安制度再不改革就要破產，但共和黨控制的眾院與民主黨主政的白宮為了債限問題，肯定會搞僵持戰，不協商社安制問題，很多人只怕會恐慌；經濟學者克魯曼 認為，社安制度既不是老鼠會（龐氏騙局），也不是民營的退休 基金，不會破產，只要把就醫成本控制好，再加溫和升稅，社安金就可如同現今一樣，給付下去。

克魯曼表示，值得一提的是社安制度自始的設計，好像就鼓勵大家對它有所誤解。不加細查，會以為社安制就像民營的退休基金，只是規模巨大；人民還在工作的歲月，把錢存入退休基金，到退休的時候便按你投入的金額比例，領取給付。

順帶一提，正因如此，社安制度對人民所得的扣款，會設立上限，目前是年薪16萬200元。稅法給私人退休基金稅賦優惠，所以對你能存入多少錢設有限制，因此乍看之下，對社安制度能存多少的限制，可堪類比。

克魯曼表示，自己尚未詳細研究社安制度的起源，但很有把握認為制度設立時，就是想讓它看來像尋常的退休基金，因為如此政治上較容易推動。但現實中，社安制度的運作絕不像民營退休基金。

首先，社安制度存在的前50年，幾乎沒有資產；1985年，社安信托基金的規模，只大到足以支付約兩個月的福利 金。因此，社安信托基金始終以實收實付的基礎在運作，以今天由工資所得抽到的稅金，給付今天退休人士的福利金，跟明天退休人士無關。

不少人以電子郵件跟克魯曼講，這種做法讓社會安全制就有如老鼠會。但克魯曼表示，其實不是，它是政府施政，有專門的稅金來支持；這樣施政司空見慣，舉個例子，政府是用汽油稅來支付橋梁、道路構工的。

社會安全制跟民間退休基金不一樣的另一點，在你領到的，並非與你投入的比例全吻合。較低薪勞工領到的薪資比，要比高薪勞工來得高。在過去，這種施政再分配的意義很高；對低薪勞工，相形高薪員工，是棒得多的買賣。

只是到1970年代末期，態勢很明顯，社安制度未來財務會面臨麻煩。嬰兒潮1964年結束，因此工作年齡人口，只在嬰兒潮世代還進入勞動市場才成長迅速，但接下來幾十年成長會慢得多；這意味這項政策的稅基成長會比受益人的數目慢得多，尤其碰到嬰兒潮世代開始退休的時候。

因此在1981年，兩黨合設的委員會設法保障社安制度的未來。它試著用兩種手段來達成。首先，增加所得稅率，其背後的理念，是讓社安制度收入多於支出，更像「真的」退休年金，成立一個認真的信託基金，幫忙在嬰兒潮世代衝擊到社安體制時，節省成本。委員會另規定全額請領的合格年齡逐漸調升，一開始在65歲，1960年後出生的人要到67歲。

凡此種種，照說能確保社安制度的財政到2060年。委員會的確替社安體制爭取到幾十年，但「社會安全局」(Social Security Administration)目前估計，信託基金到2035年就會枯竭。這個差距的主要原因，按克魯曼的理解，在可課稅工資的成長比估計慢上許多，大致上也就是收入愈來愈貧富不均的產物。整體收入，有愈來愈大的部分，歸給極高收入的人，而他們的收入，因為所得稅率有上限，所以很多沒征到稅。

那麼，一旦信託基金枯竭，會怎樣？社安體制不會崩潰，但按所得稅收到的錢，按理只能給出本來許諾福利的八成。因此，假如沒其他動作，福利金突然就得砍掉兩成。

然而，那種狀況幾乎肯定不容發生；畢竟這些施政極受歡迎，民眾深深仰賴它們。

要有行動，一條很明顯的路便是讓社安施政取得更多錢。克魯曼收到很多電子郵件，寫信人表示國家只要刪除所得稅分級上限最行。那麼做肯定能籌到很多錢。但有一點該謹記於心，那便是社安制度並無基本理由要從所得稅來籌資；那麼做的原因在1935年羅斯福總統的顧問們認為這樣籌錢想法不錯，可以把社安制打扮得更像民間退休基金。另外，除非國家減少開支，社安也不是唯一要找更多錢的項目。所以，克魯曼認為，大家應該試著找出最好方法，由國內生產總額(GDP)裡再多籌幾個百分點的稅；想達成那個目標，調升所得稅上限或許不是最好之道。

另個想法是調高退休年齡，而退休年齡已由65升到67了；總之，國人壽命更長了，所以能多做幾年，不是嗎？

克魯曼指出，有些人是活得更長命了。但思考社安制度，有個要點在一個人可收到社安金有多少年，與人生早年賺到的收入，關聯性愈來愈強。國會研究處2007年一張圖表指出，不同收入層的美國人上了65歲，還能指望活多少年，已經改變了。有錢人還能活的歲數的確增加不少，但工薪階層、收入沒那麼多的人，餘生幾乎沒有增加。

這一點意味著呼籲退休年齡延後，效果上等同說因為律師們活更長了，大樓守門員便不准退休。這麼講不妥。

順帶一提，平均壽限不一致漸漸擴大，也意味著社安制度重新分配財富的功能不如以往。低收入人士收到的再分配收入，多於高薪族，但這一點因他們活著領取福利的年數減少，而告抵消。

克魯曼希望，不管怎樣美國不要再延後退休年齡了，真該做的事，是控制醫療成本及溫和加稅。另再次強調，社安制度不是老鼠會，不會破產，很可能會一如現況持續下去。