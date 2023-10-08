周潤發釜山講話 香港電影盛況不再

周潤發 5日獲南韓 釜山電影節頒發「亞洲電影人奬」，是華人世界的大新聞，但中港台的媒體報導，大都以娛樂新聞處理，只報導7月傳他的死訊，以及他裸捐56億元之事，只有少數媒體報導他在大會的講話，他提到香港 電影受到自由的限制，還說了一個意義深長的預言。

當今全球真有「電影工業」的地方並不多，除了美國的Hollywood，還有印度的Bollywood，然後就是近年才崛起的南韓影視；歐洲的英德法義，曾有過輝煌的電影業，但現在只剩下零星製作而已。香港1980年代電影工業曾經紅火，本身市場極小，每年拍片三、四百部，向東南亞、海外華人和中國大陸輸出，現在每年只拍二、三十部，當年的盛況已不復存在。南韓的電影業卻正處高峰，2019年的電影「寄生上流」，連奪奧斯卡四大獎，釜山電影節將年度大獎頒給周潤發，意義可能比梁朝偉獲頒威尼斯電影節終身成就獎更大。

周潤發在大會上有一段英文發言，原文是：「1997之後，香港不少事情出現了變化，我們(指香港電影界)不能不留意我們的政府(指中國政府)的政策指令；中國的市場很大，如果不按指令而行，就得不到拍片所需的資金。」雖沒有直接點名指責中國的電影審查制度，但他的用意很明白。

香港電影界解釋他的講話補充說，中國的審查，經常一拖就是兩三年，具有時事性的電影，就會失去時效。更麻煩的是內容審查，批評領導人當然不可能，批評政府和社會也必須避免，不能有半點政治敏感的內容；所以導演和編劇必須小心翼翼，不能出現半點差錯。

周潤發又說到南韓電影，特別提到南韓電影的自由度，由於得到政府的支持，所以什麼題材都可以拍；有些電影，他覺得不可思議，因為沒有想過那樣的題材也可以拍。他認為，政府的支持，是南韓能夠拍出好看電影的基本原因。

大陸的審查制度，其實也害了自己，因為審查大大扭曲了影視的發展。例如，近15年的的電視劇，古裝劇大量出現，因為古裝片的審查較少爭議；校園青春劇也拍之不盡，因為高中生和大學生的戀愛，可以完全避免政治和社會內容。女性劇近年蔚為大觀，主題是女性獨立，但無論是愛情劇或職場劇，女主角的生活，永遠接觸不到政治和社會批評，讓人覺得數十集的電視劇，只看到女性的片面。

周潤發的講話，引起小粉紅群起而攻，說他辱華，又說他不應將香港電影衰落歸咎給中國。其實周潤發也知道香港電影不可能回到1980年代的盛況，歷史過去了，一個時代也就成為過去；那時香港的市場很小，但所製電影，可以輸進大陸，以及供給海外華人市場；那時香港電影人才特別多，有從1949年後從大陸去香港的人才，香港本身國語片和粵語片的人才，以及南派和北派武術的人才(造就了香港動作和武打片)。如今時代不同，部分人才被東南亞吸收走，更多的去了大陸發展。

周潤發在釜山講了不只一次「死亡」，而且還將死亡連繫到裸捐，讓事情變成預言；例如，他說了一句意義深長的話，他說：「我生不帶來一物，死也不能帶走任何東西；所以若有人要用錢，他們來拿好了。」

這是什麼意思？什麼人會拿他的錢？這兩年香港經濟每況愈下，香港政府財政愈來愈拮据，樓價(房價)直直落，股市跌了一半，市面蕭條得很，沒有人消費，旅遊業不振，外國遊客不來，大陸遊客也不來(疫情期間遭禁不能來，疫後大陸經濟未恢復，大陸旅行團都是平價團，不購物)。港府按北京政策而行，投千億建港珠澳大橋，又投千億建西九龍高鐵總站，但兩者都沒有經濟效益，錢投了出去，不知何年才能收回成本。

香港十年前推出老人2元乘車的優惠計畫(無論車程多遠，車費也只是兩元)。但港府官員說，這項優惠支出太大，為了減少財政壓力，所以要取消這項優惠。既然周潤發說，如有人想要錢，可以向他拿；只要京官放話，讓周潤發共同富裕一下，香港自有愛國人士，排隊討好北京，非讓周潤發捐款不可。這樣，周潤發的預言，就會兌現，而香港現在又多了一項減輕財政壓力的方法。