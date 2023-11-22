我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鬧劇畫句點 OpenAI宣布奧特曼回鍋執行長 董事會剔除反對派

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

幣安創辦人趙長鵬認洗錢辭職 付43億天價罰款

編譯陳韻涵、葉亭均／綜合報導
趙長鵬同意認罪幣安涉及洗錢罪，將交付43億元罰款，辭職下台。（路透）
趙長鵬同意認罪幣安涉及洗錢罪，將交付43億元罰款，辭職下台。（路透）

全球最大加密貨幣交易所「幣安」(Binance)及其共同創辦人趙長鵬21日在西雅圖聯邦法院，就違反銀行保密法及洗錢等控罪認罪，幣安將支付43億元罰款，這是美國史上最高額的企業和解罰款之一；身兼執行長的趙長鵬個人同意支付5000萬元罰款並請辭，作為幣安與當局和解的條件，讓幣安繼續營運，由幣安全球區域市場負責人鄧偉政(Richard Teng)接任執行長。

幣安遭控三項罪名，包括洗錢、經營未經許可的匯款業務，且違反美國制裁。趙長鵬面臨最高十年徒刑，但預料不會被判超過18個月，因認罪協議讓他免於重刑；司法部尚未決定對趙長鵬的求刑時間。

司法部同意趙長鵬認罪協議並下台，顯示幣安這個最大的虛擬貨幣交易平台已經大到不能倒...
司法部同意趙長鵬認罪協議並下台，顯示幣安這個最大的虛擬貨幣交易平台已經大到不能倒。圖為位於西雅圖的上訴法院。（Getty Images）

未阻IS等組織可疑交易

財政部指出，幣安的違規事項包括，未能阻止與回報與恐怖組織的可疑交易，對象包括巴勒斯坦激進武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)的軍事分支「卡桑旅」(Al-Qassam Brigades)、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(PIJ)，以及伊拉克與敘利亞的恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)。

法院文件顯示，幣安允許平台上的美國和伊朗客戶交易至少110萬筆，價值超過8億9800萬元。

幣安承認允許平台上與哈瑪斯和其他恐怖組織的交易，訟件顯示，幣安被處以18億元刑事罰款，且因失職或犯罪挨罰25億元。

纏訟數年刑案調查落幕

幣安這項和解協議與司法部、財政部和商品期貨交易委員會(CFTC)達成，讓這起纏訟數年的刑案調查落幕；和解協議指出，幣安「部分配合」調查，罰款已打八折。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)在記者會上說：「幣安成為全球最大加密貨幣交易所的一大原因是涉及犯罪，如今它正支付美國史上最高額的企業罰款之一。」

和解消息傳出後，幣安幣下跌約5.2%。

趙長鵬21日發布辭職聲明，坦言「感性上很難放下」，但深諳「這是正確的決定，我犯了錯，必須承擔責任」。

鄧偉政接任幣安執行長

將接替趙長鵬擔任幣安執行長的鄧偉政。照片為他在杜拜受訪時的資料照片。（路透）
將接替趙長鵬擔任幣安執行長的鄧偉政。照片為他在杜拜受訪時的資料照片。（路透）

趙長鵬同時宣布由鄧偉政接任執行長，讚賞他「30多年的金融服務和監管經驗」與領導資歷，「將引領公司走向下一個成長階段」。

對於和解協議，趙長鵬「自豪地指出」，「他們沒有指控Binance(幣安)挪用任何用戶資金，也沒有指控Binance參與市場操縱」。

幣安新任執行長鄧偉政是新加坡人，擁有澳洲西澳大學(The University of Western Australia，UWA)應用金融碩士學位，2021年加入幣安，擔任幣安新加坡執行長，5月下旬起負責非美國區的所有區域市場。

鄧偉政的經歷亮眼，曾任職於新加坡金融管理局(央行)、新加坡證交所和阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)阿布達比國際自由貿易區高層。

鄧偉政美東21日透過昔稱推特(Twitter)的「X平台」發文表示，將把重心擺在讓幣安的1.5億用戶對該平台「實力、保障性和安全性」放心，並與監管機構合作「樹立全球高標準」。

新加坡 司法部 巴勒斯坦

上一則

幣安涉洗錢／司法部動用延後起訴協議 曝幣安大到不能倒

下一則

以哈達成暫時停火協議 哈瑪斯4天釋50人質

延伸閱讀

以哈休戰協議過關 哈瑪斯釋50人質換停火4天

以哈休戰協議過關 哈瑪斯釋50人質換停火4天
允許哈瑪斯輸送金錢 司法部長：幣安違法聯邦法律，還假裝守法

允許哈瑪斯輸送金錢 司法部長：幣安違法聯邦法律，還假裝守法
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職
歐洲智庫：以哈衝突凸顯北京在中東缺乏影響力

歐洲智庫：以哈衝突凸顯北京在中東缺乏影響力

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
肢體語言專家分析拜習握手時透露的隱諱訊息。(取材自BloombergQuicktake影片截圖、美聯社)

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

2023-11-16 20:29

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職