幣安創辦人趙長鵬認洗錢辭職 付43億天價罰款

趙長鵬同意認罪幣安涉及洗錢罪，將交付43億元罰款，辭職下台。（路透）

全球最大加密貨幣交易所「幣安」(Binance)及其共同創辦人趙長鵬21日在西雅圖聯邦法院，就違反銀行保密法及洗錢等控罪認罪，幣安將支付43億元罰款，這是美國史上最高額的企業和解罰款之一；身兼執行長的趙長鵬個人同意支付5000萬元罰款並請辭，作為幣安與當局和解的條件，讓幣安繼續營運，由幣安全球區域市場負責人鄧偉政(Richard Teng)接任執行長。

幣安遭控三項罪名，包括洗錢、經營未經許可的匯款業務，且違反美國制裁。趙長鵬面臨最高十年徒刑，但預料不會被判超過18個月，因認罪協議讓他免於重刑；司法部 尚未決定對趙長鵬的求刑時間。

司法部同意趙長鵬認罪協議並下台，顯示幣安這個最大的虛擬貨幣交易平台已經大到不能倒。圖為位於西雅圖的上訴法院。（Getty Images）

未阻IS等組織可疑交易

財政部指出，幣安的違規事項包括，未能阻止與回報與恐怖組織的可疑交易，對象包括巴勒斯坦 激進武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)的軍事分支「卡桑旅」(Al-Qassam Brigades)、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(PIJ)，以及伊拉克與敘利亞的恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)。

法院文件顯示，幣安允許平台上的美國和伊朗客戶交易至少110萬筆，價值超過8億9800萬元。

幣安承認允許平台上與哈瑪斯和其他恐怖組織的交易，訟件顯示，幣安被處以18億元刑事罰款，且因失職或犯罪挨罰25億元。

纏訟數年刑案調查落幕

幣安這項和解協議與司法部、財政部和商品期貨交易委員會(CFTC)達成，讓這起纏訟數年的刑案調查落幕；和解協議指出，幣安「部分配合」調查，罰款已打八折。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)在記者會上說：「幣安成為全球最大加密貨幣交易所的一大原因是涉及犯罪，如今它正支付美國史上最高額的企業罰款之一。」

和解消息傳出後，幣安幣下跌約5.2%。

趙長鵬21日發布辭職聲明，坦言「感性上很難放下」，但深諳「這是正確的決定，我犯了錯，必須承擔責任」。

鄧偉政接任幣安執行長

將接替趙長鵬擔任幣安執行長的鄧偉政。照片為他在杜拜受訪時的資料照片。（路透）

趙長鵬同時宣布由鄧偉政接任執行長，讚賞他「30多年的金融服務和監管經驗」與領導資歷，「將引領公司走向下一個成長階段」。

對於和解協議，趙長鵬「自豪地指出」，「他們沒有指控Binance(幣安)挪用任何用戶資金，也沒有指控Binance參與市場操縱」。

幣安新任執行長鄧偉政是新加坡 人，擁有澳洲西澳大學(The University of Western Australia，UWA)應用金融碩士學位，2021年加入幣安，擔任幣安新加坡執行長，5月下旬起負責非美國區的所有區域市場。

鄧偉政的經歷亮眼，曾任職於新加坡金融管理局(央行)、新加坡證交所和阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)阿布達比國際自由貿易區高層。

鄧偉政美東21日透過昔稱推特(Twitter)的「X平台」發文表示，將把重心擺在讓幣安的1.5億用戶對該平台「實力、保障性和安全性」放心，並與監管機構合作「樹立全球高標準」。