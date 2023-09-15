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去年逾10萬人吸毒亡…「非法藥物」是明年頭號國安威脅

編譯盧炯燊／綜合14日電
國安部報告指出，過去一年毒販售賣更多芬太尼混合物，導致濫藥死亡的人數激增。圖為一名婦女吸食芬太尼。(Getty Images)
國安部報告指出，過去一年毒販售賣更多芬太尼混合物，導致濫藥死亡的人數激增。圖為一名婦女吸食芬太尼。(Getty Images)

國土安全部14日發表報告概述美國明年面臨的國安威脅，其中非法藥物將成為明年國家安全最大威脅之一，去年全國因吸食過量毒品死亡的人數超過10萬人。

這份題為「2024年國土威脅評估」(Homeland Threat Assessment 2024)的報告，對美國面臨的威脅提供了全面的視角；報告指出，雖然恐怖分子對國家構成持久威脅，但毒品在美國造成更多人死亡及傷害。報告預計墨西哥生產及在美國銷售的非法毒品，較諸其他威脅更會殺死更多美國人。

報告指過去一年毒販售賣更多芬太尼混合物，導致濫藥死亡的人數激增；預計在2024年，芬太尼仍是美國毒品相關死亡的主要原因。有關非法毒品透過對暴力集團的支持、洗錢及破壞法治的貪腐，已嚴重影響美國社區。

國安部發聲明表示，它已投放大量資源阻止危險和非法藥物進入美國，過去兩年查獲的芬太尼數量及逮捕與芬太尼相關的犯罪人數，比過去五年的總和還要多。

國安部一名高級官員在與媒體的電話會議上指出，這個威脅評估報告最大程度說明了國家面臨的威脅及影響。

他說，國內外恐怖主義仍是該部門首要監控的威脅，勒索軟件及網絡攻擊也是關注重點；南部邊境無證移民的大量湧入也構成威脅。

與此同時，一項最新研究指出，全美因濫用芬太尼混合興奮劑而死亡的人數，自 2010年以來增加了50多倍。

研究人員14日在評審期刊「癖癮」(Addiction)發表報告指，2010 年有235人因濫用芬太尼混合興奮劑死亡，到2021年有3萬4429人因此死亡。

報告撰寫人弗里德曼(Joseph Friedman)指出，芬太尼與興奮劑的混合使用，正迅速成為美國濫用藥物危機的主導力量。

聯邦疾病防治中心(CDC)也表示，每個州現在都出現濫用芬太尼混合興奮劑，部分州份因此死亡人數激增。

國安部報告指出，過去一年毒販售賣更多芬太尼混合物，導致濫藥死亡的人數激增。圖為紐...
國安部報告指出，過去一年毒販售賣更多芬太尼混合物，導致濫藥死亡的人數激增。圖為紐約市衛生局人員檢驗毒品。(Getty Images)

毒品 聯邦疾病防治中心 墨西哥

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