少女偷渡被性侵…被捕無證客「有前科」創新高

過去一年聯邦執法部門在邊境逮捕的非美國公民中發現，有犯罪紀錄的人數創下新高；美國海關及邊境保護局(CBP )發布的數據顯示，截至9月的2023年政府會計年度中，邊境巡邏隊(Border Patrol)共逮捕1萬5267名有前科的非美國公民，他們試圖潛入美國，其中大部分來自墨西哥 。

這些罪犯因為曾在美國或其他國家犯罪而被判有罪，許多人在美國被定罪的可能原因是無法進入除恐怖分子監視名單與通緝名單之外的國際罪犯數據庫。

根據政府數據，非公民罪犯比2022年的1萬2028名還多；CBP只在網路上公布七年的數據，每年的逮捕人數範圍介於2438人至1萬2028人。

儘管非法入境屬於聯邦犯罪，但去年被逮捕的罪犯先前已有不同罪名的犯罪紀錄，如武裝搶劫、販毒或謀殺；交通罰單與較輕的違規行為在本資料集中不被視為刑事犯罪。

一名男子2日在聖地牙哥聯邦法院對人口販運的指控認罪，包括承認性侵一名17歲的無證少女，該少女由他負責偷渡至美國。

27歲的鮑提斯塔(Cecilio Jimenez-Bautista)在認罪協議中坦承，他擔任嚮導，幫助這名無人同行的受害少女和其他移民 從墨西哥進入美國，移民每人向他支付5000元至9500元。

聯邦檢察官辦公室指出，去年6月，鮑提斯塔和他的兄弟將包括這名少女在內的10人從提璜納(Tijuana)帶領至丘拉維斯塔(Chula Vista)。鮑提斯塔將這名少女與團體區隔開，在其中兩天未經許可不當觸摸該少女，並且在另一個場合中性侵受害人，導致少女嚴重受傷。

這群人最終在美墨邊境以北約兩哩處被邊境巡邏隊逮捕。鮑提斯塔將於1月被判刑。

邊境巡邏隊還逮捕988名逮捕令未執行的罪犯。同一時期，CBP官員在口岸攔截2萬166名有犯罪紀錄的移民。

罪犯在口岸與被邊境巡邏隊逮捕的差異在於，口岸攔截的移民並未試圖躲避執法部門。自2017年以來，每年在口岸逮捕的人數介於6500人至1萬7000人。